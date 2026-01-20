VIDEO. Kaķa cīņa par speķi: neveiklā misija koka zaros 0

23:03, 20. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Vietnē “TikTok” publicēts video, kurā redzams kaķis, kurš pa koka zariem cenšas nokļūt pie tajos iekārtajiem speķa gabaliņiem.

Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
"ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības" – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam 123
Latvijā šogad notiks masu atlaišanas: darba devēji atklāj savus plānus; uz strīpas būs pat Rīgas pašvaldības darbinieki 24
Acīmredzot četrkājainais nemaz nenojauš, ka gardums paredzēts putniem, nevis viņam.

Video izpelnījies skatītāju smaidu — varbūt kaķis vienkārši pārbauda putnu barības kvalitāti?

