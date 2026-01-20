VIDEO. Kaķa cīņa par speķi: neveiklā misija koka zaros 0
Vietnē “TikTok” publicēts video, kurā redzams kaķis, kurš pa koka zariem cenšas nokļūt pie tajos iekārtajiem speķa gabaliņiem.
Acīmredzot četrkājainais nemaz nenojauš, ka gardums paredzēts putniem, nevis viņam.
Video izpelnījies skatītāju smaidu — varbūt kaķis vienkārši pārbauda putnu barības kvalitāti?