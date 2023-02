VIDEO. Kamielis nāvējoši sakodis atpūtas parka sargu pēc tam, kad viņš iesitis dzīvniekam

Saniknots divkupru kamielis bērnu atpūtas parkā Sibīrijā, Krievijā, sakodis un līdz nāvei samīdījis vīrieti.

Video redzams, kā 51 gadu vecais parka sargs iesit kamielim pa purnu, izprovocējot dzīvnieku. Kamielis strauji sadusmojies un atriebies vīrietim, vairākas reizes tam iekožot.

Cietušais tika nogādāts tuvējā slimnīcā Omskā, taču viņš nomira no gūtajām traumām. Vietējie avoti ziņo, ka pēc negadījuma kamielis ticis nošauts.

Prokuratūra izmeklē, vai atpūtas parka īpašniekiem vispār bija likumīgu tiesību turēt kamieli.

Divkupru kamieļi var sasniegt 2-3 metru garumu un svērt pat 800 kilogramus. Tiem ir arī spēcīgi zobi.

Camels have canines, btw, in addition to dental pads

So do llamas and I believe alpacas, same family as camels

they’re called fighting teeth and they‘ll do some damage pic.twitter.com/nqPgImGeLd

— RedJuiceTooth || COMMS CLOSED (@DeadwoodDross) May 27, 2020