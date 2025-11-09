Ko Tev nozīmē Latvija? Tiesībsargs, RSU profesore Karina Palkova, tiesībsardze
Latvija ir vieta, kur mēs spējam augt kopā. Tā ir vieta, kas ļauj mums būt mums pašiem. Vieta, kur mēs varam atļauties būt dažādi, kur mēs varam atļauties būt vāji, bet dažreiz – bezpalīdzīgi. Vieta, kur mēs varam krist, un vieta, kur mēs varam celties. Tā ir vieta, kur apkārt man ir cilvēki, kas spēj palīdzēt piecelties tad, kad ir grūti. Kur ir cilvēki, kas spēj atbalstīt mani, kuri spēj saprast mani, saprast, ka es esmu savādāka. Saprast manas vājas puses, manas spēcīgākās puses.
Latvija, bez šaubām, ir arī vieta, kur mēs neaizvainojam viens otru. Vieta, kur mēs saprotam viens otru un mēģinām izpalīdzēt jebkurā situācijā. Tā nav tikai vieta, kur ir likumi, kur ir Ministru kabineta noteikumi. Nē – tas ir kas vairāk. Tā ir vieta, kur mēs saprotam, kas ir rakstīts likumā. Vieta, kur mēs apzināmies, ka likumam ir ne tikai burts, bet likumam ir arī gars. Vieta, kurā mēs varam izlasīt šo garu, lai paliktu spēcīgāki, lai sniegtu atbalstu ne tikai sev pašiem, bet arī līdzcilvēkiem.
Domājot par to, kas tad ir Latvija vēl, bez šaubām nāk prātā, ka Latvija ir vieta, kur aug mūsu nākotne, proti, mūsu jaunieši. Un ne tikai tā ir mūsu nākotne, bet arī tagadne. Jo ir jau skaidrs, ka bez jauniešiem nav drošības, nav izaugsmes. Tāpēc tik ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs saprotam, ka mūsu pienākums ir sadzirdēt jauno paaudzi, jo – ja viņi jūtas droši, mēs arī esam drošībā. Ja viņi jūtas atbalstīti, sadzirdēti, ja viņi jūtas iedvesmoti, tad mums ir nākotne. Tad mēs esam tāda stabila izaugsmes vēja paķerti. Līdz ar to, Latvija ir vieta, kur apkārt mums ir jauni, gudri prāti, kas var mācīt mūs, kas var atbalstīt mūs, kas var iemācīt mūs.
Latvija ir drošība. Drošība – iekšējā drošība un ārējā drošība. Ne tikai teritorijas ziņā, ne tikai apdraudējuma ziņā. Tā ir mūsu emocionālā iekšējā drošība un emocionālā ārējā drošība. Es varu atļauties darīt lielas lietas, tai pašā laikā Latvija ir vieta, kur es varu atļauties izdarīt mazas lietas, varu atbalstīt kādu citu. Tas ir stāsts par izpratni.
Un Latvija ir vieta, kur es jūtos tik ļoti labi. Un es negribu braukt prom. Es gribu atdot šai zemei un tautai sevi visu. Es gribu dot savu potenciālu, gribu dot savas zināšanas. Gribu dot visu to labāko valstij, lai tā aug un plaukst, un ir lieliska vieta, lielisks pamats, kur dzīvot, kur pilnveidoties, kur pamattiesībām jeb pamatvērtībām ir vieta būt, kur tās ir aizsargātas, tās ir ievērotas. Tas ir pamatu pamats.
Tiesībsargs aizstāv katra cilvēka pamattiesības, cilvēktiesības. Citiem vārdiem – tiesības uz veselību, tiesības uz dzīvības aizsardzību, tiesības uz ģimenes neaizskaramību, tiesības uz drošību, tiesības uz labu pārvaldību. Tiesībsargs ir tāds liels atbalsts katram iedzīvotājam, lai aizstāvētu tās vērtības, kas ir ierakstītas mūsu konstitūcijā, mūsu Satversmē. Tās tiesības, kuras nedrīkst tikt ignorētas. Tiesībsargs izglīto. Tiesībsargs palīdz saprast. Tiesībsargs palīdz aizstāvēt gan indivīdu, kas ir vājākā pozīcijā, gan arī spēj definēt tās kopīgās problēmas sabiedrībai jeb sabiedrības grupām, īpaši, piemēram, bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Senioru tiesības. Problēmas, ar kurām saskaras dažādu personu grupas. Un tiesībsargs var šīs problēmas celt gaisā un šīs problēmas risināt, risināt visdažādākos veidos – gan komunicējot ar valsts pārvaldi un pārliecinot valsts pārvaldi, ka ir jāmaina regulējums, jāmaina lietu kārtība, jāmaina attieksme pret konkrēto problēmu. Tiesībsargs var arī būt drosmīgāks dažreiz, kad ir nepieciešamība, un sniegt pieteikumus Satversmes tiesā, kas aizsargā mūsu pamattiesības, jeb sniegt pieteikumu kādā citā tiesā, lai aizsargātu cilvēku tiesības un pamatvērtības. Tiesībsargs, es tiešām uzskatu, ir liels atbalsts. Tiesībsargā, manuprāt, jāieklausās, jānotic, jo tas ir pamats, kas spēj aizsargāt mūs katru, katru iedzīvotāju. Un tā ir galvenā funkcija – būt līdzās cilvēkiem, kļūt par atbalstu, kļūt par balsi, tādu skaļāku balsi, jo ne vienmēr indivīdam ir tiesības aiznest savu problēmu kaut kur tālāk.
Tiesībsargs dzird. Tiesībsargs pieņem un tiesībsargs nodod informāciju. Un svarīgākais jau, lai tiktu atrisinātas problēmas. Lai cilvēki tic valsts pārvaldei. Lai cilvēki saprot, ka viņu problēmas ir saistošas valstij, ka viņu problēmas ir saistošas sabiedrībai. Lai nav vienaldzības, lai nav aizskārumu cilvēku un valsts attiecībās, lai nav diskriminācijas mūsu valstī. Un diskriminācija arī var būt dažāda. Diskriminācija, kas attiecas uz dažādu personu grupu diskrimināciju, jeb arī diskriminācija, kas vairāk saistīta ar valsts institūciju pienākumu pildīšanu. Es tiešām uzskatu, ka tiesībsargs ir labs sabiedrotais katram iedzīvotājam.
Kāds ir students? Drosmīgs. Latvijas students ir drosmīgs, dedzīgs. Latvijas students ir bez robežām, bezbailīgs, ir spējīgs risināt lielus jautājumus, piedāvāt vēl nebijušus risinājumus un nav ierobežots telpā, nav ierobežots Latvijā. Ir par Latviju, bet ir visai pasaulei. Mūsu students ir neatkarīgs. Mūsu students ir uz nākotni vērsts. Mūsu students spēj prognozēt, spēj atrisināt, spēj ļoti kritiski izvērtēt un spēj pārsniegt mākslīgā intelekta sniegto informāciju, jo gluži vienkārši ir pārāks par mākslīgo intelektu. Un tas ir mūsu students.
Vēlējums Latvijai? Mīlēt. Mīlēt visu, kas ir mūsu valstī. Pieņemt visu, kas ir mūsu valstī. Atbalstīt katru, kas ir mūsu valstī un kas ir mūsu valstij. Jo manā ieskatā, mīlestība ir pats svarīgākais.