23:13, 24. janvāris 2026
Nelielā Spānijas ciematā Sanbartolomē de Piņaresā, aptuveni 100 kilometru attālumā no Madrides, norisinājusies viena no valsts pretrunīgākajām un iespaidīgākajām tradīcijām – “Las Luminarias”.

Tajā zirgi jātnieku pavadībā auļo cauri augstām ugunskuru liesmām, radot skatu, kas ik gadu piesaista gan tūristus, gan asu kritiku no dzīvnieku aizstāvju puses. Ciematā dzīvo vien aptuveni 500 iedzīvotāju, taču šis notikums jau gadsimtiem ilgi ir neatņemama vietējās identitātes daļa.

Vietējie iedzīvotāji skaidro, ka tradīcija aizsākusies laikos, kad ciematu piemeklēja slimības. Tolaik ticēja, ka uguns, dūmi un koku zari svētī zirgus un ēzeļus, pasargājot tos no kaitēm un nodrošinot spēku darbam laukos.

“Senos laikos tas bija dziedināšanas rituāls,” stāsta 62 gadus vecais pasākuma apmeklētājs Antonio Patrisio. “Zirgi bija mūsu iztikas pamats – bez tiem nebūtu iespējams strādāt laukos.”

Lai samazinātu riskus, jātnieki zirgu astes aptin ar ugunsizturīgu lentu, krēpes sapin bizēs un pārklāj ar speciālu līdzekli, kas palīdz pasargāt no aizdegšanās. Daži zirgi tiek rotāti ar krāsainām lentēm un dekoratīvām galvas rotām.
Kamēr liesmas šaujas augstu debesīs, apkārt plūst vīns un alus, tiek baudītas uzkodas un skan sarunas – vietējiem “Las Luminarias” nav tikai rituāls, bet arī svētki, kas stiprina kopienas saites.

Dzīvnieku tiesību aktīvisti šo tradīciju kritizē jau gadiem, uzskatot to par bīstamu un nevajadzīgu. Tomēr Sanbartolomē de Piņaresas iedzīvotāji uzsver – zirgi tiek rūpīgi sagatavoti, un rituāls tiek veikts ar lielu pieredzi un cieņu.

Neskatoties uz pretrunām, “Las Luminarias” arī šogad pierādīja, ka dažās Eiropas vietās senas ticības un rituāli joprojām ir stiprāki par laika garu – pat tad, ja tie notiek liesmu vidū.

