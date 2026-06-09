Autostāvvieta.
Autostāvvieta.
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Uzdāvināta bezmaksas stāvvieta sestdienās!?” Autovadītājus samulsina kāda ceļa zīme Rīgas centrā 0

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LA.LV
9:33, 9. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Ceļa zīmju nozīme ne vienmēr ir tik pašsaprotama, kā varētu šķist pirmajā brīdī. Lai gan satiksmes organizācija tiek reglamentēta ar noteikumiem, atsevišķas zīmju kombinācijas autovadītāju vidū mēdz radīt diskusijas un atšķirīgas interpretācijas. Tieši šāda situācija izveidojusies sociālajā medijā “Threads”, kur plašu uzmanību izpelnījies jautājums par kādu ceļazīmi Rīgas centrā.

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“Eksistenciāli svarīgs jautājums – vai šāda zīme Rīgas centrā tiešām nozīmē, ka sestdienās jebkurā laikā var likt auto par baltu velti?” jautā ieraksta autors Arturs. Viņš piebilst, sakot: “Intuitīvi neticas, ka tur ir uzdāvināta bezmaksas stāvvieta sestdienās.”

Komentāros vairāki lietotāji norādīja, ka zīme, viņuprāt, nozīmē sekojošo: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00 automašīnu drīkst novietot ne ilgāk kā uz 20 minūtēm, bet pārējā laikā šis ierobežojums nav spēkā. “Tā būtu jābūt. Darba dienās no 8.00 līdz 20.00 maksimāli 20 minūtes, tātad citos laikos ierobežojumu nav,” norāda kāds komentētājs.

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Savukārt cits piebilst, ka pie viņa mājas ir līdzīgs ceļazīmju salikums un automašīnu iespējams atstāt uz ilgāku laiku ārpus noteiktajām darba dienu stundām.

Vienlaikus netrūkst arī skeptiķu. Daļa komentētāju uzskata, ka zīmju kombinācija nav izveidota pietiekami precīzi un teorētiski varētu radīt dažādas interpretācijas.

Ceļa zīmes nozīmi skaidro CSDD Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Gailāne-Ose: “Automobili drīkst novietot šajā vietā. Darbdienās laikā no 8.00 līdz 20.00 jāievēro noteiktais režīms – stāvēšanas ilgums ir ierobežots līdz 20 minūtēm, jānorāda ierašanās laiks.
Darbdienās pēc 20.00 un pirms 8.00 un sestdienās, svētdienās un svētku dienās – 20 minūšu ierobežojums nav spēkā.”

Ekrānšāviņš
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