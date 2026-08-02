Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījis video no Rīgas centra – Dzirnavu ielas posma, kur redzami būvdarbi, neasfaltēta ielas daļa, dažādi bruģa risinājumi un satiksmes organizācijas ierobežojumi. Ieraksta autors situāciju nosaucis par “Dzirnavu ielas katastrofu” un salīdzinājis to ar kritizēto Barona ielas remontu.
Komentāros cilvēki ātri vien sāka dalīties ar savu pieredzi un viedokļiem. Daļa ir sašutuši par remontdarbu tempu un ielas izskatu, citi savukārt norāda – beidzot iela kļūstot cilvēcīgāka, īpaši gājējiem.
Kāds komentētājs ironizē, ka projektētājiem acīmredzot “jo vairāk, jo labāk”, jo vienā ielā tiekot izmantoti vairāki bruģa veidi dažādās krāsās. “Kaut realitātē diezgan bezgaumīgi,” viņš raksta, piebilstot, ka rezultātu vēl varēšot “izvērst pie Ģertrūdes baznīcas”.
Šim viedoklim gan seko pretreakcija. Kāds norāda, ka nevajadzētu priecāties par to, ka “kādam nesanāk”, jo tad neesot motivācijas darīt labāk, efektīvāk vai skaistāk.
Diskusijā bieži atkārtojas jautājums par laiku. Vairāki cilvēki norāda, ka runa ir par salīdzinoši īsu posmu Rīgas centrā, tomēr darbi turpinoties jau ļoti ilgi. Kāds lietotājs publicējis karti un raksta, ka remontētais posms esot aptuveni 300 metru garš.
Cits komentētājs jautā vēl tiešāk: “Iedod, lūdzu, piemēru, kur ielas rekonstrukcija neaizņem vairāk par gadu. Ķīnu, lūgums, nepiesaukt.”
Neapmierinātība izskan arī no uzņēmēju un apmeklētāju skatpunkta. Kāds raksta, ka kafejnīcās beidzot atkal esot klienti, jo “kuram patīk sēdēt stāvvietā un strebt lati?”. Savukārt cits norāda, ka īpašnieki sūdzoties par piegādēm un cilvēku plūsmas kritumu, jo nevienam nepatīkot “kafijot būvlaukumā”.
“Paskaties pa logu – kafejnīcā beidzot ir klienti,” raksta viens komentētājs.
Bet oponents atbild, ka būvdarbu laikā viss ir sarežģītāk – piegādes traucētas, iela nav ērta, un cilvēku esot mazāk.
Daļa komentētāju aizstāv pārbūvi, norādot, ka ielas profils jau iepriekš bijis problemātisks un Dzirnavu iela sen prasījusies pēc pārmaiņām. Kāds raksta, ka pirms tam iela bijusi šķība, bet izjukušais metrs neesot bijis pienācīgi nostiprināts, lai pa to brauktu tehnika.
“Tur viss ielas profils pirms tam bija šķībs. Tā iela sen jau prasījās pēc pārbūves,” norāda komentētājs.
Tomēr kritiķi uzskata, ka problēma nav tikai pašā pārbūves idejā, bet izpildījumā. Komentāros tiek pārmests gan darbu lēnums, gan estētika, gan it kā pārmērīga bruģa miksēšana.
“Visa tā bruģu miksēšana un nekatras formas paņem daudz laika. Meistariem jābūt izciliem. Bet ar to ir problēmas,” raksta kāds diskusijas dalībnieks.
Cits piebilst: “Vēsturisko akmens bruģi tagad arī betonē? Stulbuma un nemākulības jauns līmenis sasniegts.”
Daļa komentētāju ironizē arī politiski, piesaucot Rīgas domi un “progresīvos”. Kāds raksta, ka šī esot “lieliska vieta progresīvās domes reklāmai”, bet cits pretēji norāda, ka “top skaista iela”, un šausmas par to esot tikai tiem, kuri visu jauno uztver kā problēmu.
Vēl kāds lakoniski rezumē pretējās nometnes pozīciju: “Regresīvie visu pārvērš par miskasti.”
Diskusija spilgti parāda, cik dažādi rīdzinieki uztver ielu pārbūvi galvaspilsētā. Vieniem svarīgākais ir ātrums, piekļuve, satiksme un uzņēmēju ikdiena. Citi uzsver, ka pilsētas centram beidzot jākļūst patīkamākam gājējiem, un ne katrs remonts jāvērtē tikai pēc tā, cik ērti pa ielu var izbraukt ar auto.
LA.LV jautāja Rīgas domei, kādēļ remonts tik ilgi netiek pabeigts.
Dzirnavu ielas pārbūves darbi tika uzsākti 2025. gada pavasarī, sākotnēji veicot darbus Dzirnavu ielas posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu. Būvdarbi tiek organizēti secīgi pa posmiem, pēc viena posma pabeigšanas turpinot darbus nākamajos Dzirnavu ielas posmos.
Šobrīd būvdarbus Dzirnavu ielā plānots pilnībā pabeigt līdz 2026. gada 22. augustam.
Pašlaik būvdarbi turpinās Dzirnavu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai. Šajā posmā tiek pārbūvēta brauktuve, izbūvēta velojosla un atjaunotas ietves, tādējādi sakārtojot ielas infrastruktūru un uzlabojot pārvietošanās apstākļus dažādiem satiksmes dalībniekiem.
Vienlaikus turpinās Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojuma pārbūve. Tās ietvaros tiek izbūvēta velojosla un veikti citi ar satiksmes organizāciju un ielas infrastruktūras pielāgošanu saistīti darbi.
Atbilstoši pašreizējam darbu grafikam satiksmes organizācijas ierobežojumus Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojumā plānots atcelt līdz 2026. gada 30. jūlijam. Savukārt visus projektā paredzētos būvdarbus Dzirnavu ielā plānots pabeigt līdz 2026. gada 22. augustam.
Seguma materiālu un to krāsu atšķirības palīdz identificēt brauktuves, veloinfrastruktūras un gājēju zonas, vienlaikus uzlabojot satiksmes telpas pārskatāmību un drošību. Izvēlētie risinājumi ir daļa no kopējā būvprojekta un ielas pārbūves ieceres.
Atbilstoši pašreizējam būvdarbu izpildes grafikam visus Dzirnavu ielā paredzētos būvdarbus plānots pabeigt līdz 2026. gada 22. augustam.
Līdz tam darbi tiks turpināti secīgi pa būvdarbu posmiem. Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojumā noteiktos satiksmes organizācijas ierobežojumus plānots atcelt agrāk – līdz 2026. gada 30. jūlijam.