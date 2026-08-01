Vai zāle kliedz, kad to pļaujam? Zinātnieki izskaidro, ko patiesībā nozīmē svaigi pļautas zāles smarža 0
Daudziem svaigi pļautas zāles smarža asociējas ar vasaru, bērnību un sakoptu dārzu. Taču zinātnieki norāda – šis aromāts nav radīts cilvēku baudījumam. Patiesībā tā ir daļa no sarežģītas augu aizsardzības sistēmas, kas aktivizējas brīdī, kad augs tiek bojāts.
Tas gan nenozīmē, ka zāle “kliedz” tādā pašā nozīmē kā cilvēks vai dzīvnieks, kad tam daara sāpīgi. Augiem nav nervu sistēmas, smadzeņu vai sāpju receptoru, tādēļ tie nejūt sāpes cilvēkiem ierastajā izpratnē.
Tomēr tie spēj uztvert bojājumus un uz tiem reaģēt ar pārsteidzoši sarežģītiem bioķīmiskiem procesiem, vēstīts portālā Discoverwildlife.com.
Svaigi pļautas zāles smarža ir ķīmisks signāls
Kad zāles stiebri tiek nopļauti, saplēsti vai citādi bojāti, tie izdala gaistošus organiskos savienojumus, kurus zinātnieki dēvē par zaļo lapu gaistošajiem savienojumiem (green leaf volatiles jeb GLV).
Tie ir oglekli saturoši savienojumi, kas ātri izplatās gaisā. Tieši šis ķīmisko vielu kokteilis rada tik pazīstamo svaigi pļautas zāles aromātu.
Interesanti, ka dažādi augi izdala atšķirīgus savienojumu maisījumus atkarībā no tā, kas tos bojā – vai tie ir kukaiņi, zālēdāji dzīvnieki vai, piemēram, zāles pļāvējs.