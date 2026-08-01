Ukrainas politiskais apskatnieks: Putins, iespējams pieņēmis Ukrainai bīstamu lēmumu, kas drīz tiks īstenots 0
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, iespējams, vairs nav daudz iespēju turpināt karu pret Ukrainu bez jaunas mobilizācijas Krievijā. Šādu viedokli intervijā vietnē “YouTube” paudis ukraiņu politikas apskatnieks Ivans Jakovina, vēsta ārzemju mediji.
Viņš uzskata, ka situācija Krievijā ir nonākusi līdz brīdim, kad jauna mobilizācija kļuvusi par reālu scenāriju. Iepriekš pret šādu iespēju skeptiski noskaņoti cilvēki kā vienu no galvenajiem šķēršļiem minējuši ekonomiskās sekas, taču, pēc Jakovina teiktā, tagad arī viņu vērtējums mainoties.
Atbildot uz jautājumu, vai Putins jau varētu būt pieņēmis lēmumu par mobilizācijas rīkošanu Krievijā, Jakovina sacīja:
“Es domāju, ka jā. Pat ja paskatās uz dažādu skeptiķu izteikumiem, kuri sacīja, ka nē, mobilizācija ekonomisku apsvērumu dēļ nav iespējama, tad tagad viņi visi vienā balsī saka, ka acīmredzot tā jau ir iespējama, proti, jau ir pienācis posms, kad tas kļuvis reāli. Patiesībā es domāju, ka bez mobilizācijas Putinam vairs nav, kur iet tālāk, jo, protams, viņš lika ļoti lielas cerības uz Ankoridžas garu, uz to, ka Tramps atrisinās visas viņa problēmas. Tramps atteicās to darīt.”
Putinam nepieciešams vairāk karavīru
Apskatnieks savu vērtējumu saista arī ar Krievijas vadības iepriekš paustajiem mērķiem attiecībā uz Ukrainas Donbasu. Viņaprāt, ja Maskava vēlas mēģināt tos sasniegt ar militāru spēku, Krievijai būs nepieciešams ievērojams skaits papildu karavīru.
Jakovina atsaucās arī uz nesenajiem Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova izteikumiem un pauda:
“Kā Lavrovs nesen teica, ka mēs te visu risinām pēc puiku principiem, un apliecināja, ka puika pateica – puika izdarīja, attiecīgi Putins daudzkārt ir teicis, ka, ja Ankoridžas gars nenostrādās, tad mēs vienkārši ar brutālu spēku, militāru spēku ieņemsim atlikušo Donbasa daļu.
Jāuzsver, ka tas ir Jakovinas vērtējums un prognoze. Viņa izteikumi paši par sevi neapstiprina, ka Putins patiešām jau būtu pieņēmis oficiālu lēmumu par jaunas mobilizācijas izsludināšanu.
Cer uz Irānas atbalsta mazināšanos Krievijai
Pēc intervijas Jakovina šo tēmu turpinājis arī savā “Telegram” kanālā, pievēršoties situācijai Irānā un tās iespējamajai ietekmei uz Krievijas spēju turpināt karu.
Apskatnieks prognozē, ka pārskatāmā nākotnē ASV prezidents Donalds Tramps varētu sākt plašu militāru operāciju pret Irānu. Jakovina uzskata, ka šāds scenārijs Ukrainai zināmā mērā varētu nākt par labu, ja tā rezultātā Teherānas iespējas palīdzēt Maskavai tiktu būtiski ierobežotas.
Domāju, ka Ukrainai tas varētu nebūt slikti, jo Irānu patiešām pārvērtīs kotletē, un tā vairs nevarēs palīdzēt Putinam. Taču naftas cenas diemžēl pieaugs,” rakstīja Jakovina.
Arī šie izteikumi ir Jakovinas personīgā prognoze par iespējamo notikumu attīstību, nevis apstiprināta informācija par ASV plāniem.
Krievijā iepriekš plaša daļējā mobilizācija tika izsludināta 2022. gada septembrī.