Foto: Ieva Ābele, Saeima

Par ko cilvēki balsotu, ja rīt notiktu vēlēšanas? Jaunākie partiju reitingi nesuši pārsteigumus 0

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LETA
21:30, 1. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Jūlijā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais “Apvienotais saraksts” (AS), bet Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) reitings turpinājis samazināties, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), atsaucoties uz pētījumu centra SKDS jūlijā veikto aptauju.

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AS jūlijā atbalstīja 12,2% aptaujāto salīdzinājumā ar 9,8% jūnijā. Otro vietu ieņēma “Suverēnā vara/Jaunlatvieši”, kuras reitings mēneša laikā pieauga no 8,6% līdz 11,4%.

Tālāk seko “Latvija pirmajā vietā” un “Progresīvie”, kuru reitingi nedaudz palielinājušies.

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Nacionālās apvienības reitings palicis nemainīgs – 5,5%, savukārt “Jaunās vienotības” popularitāte pieaugusi no 4,2% jūnijā līdz 4,3% jūlijā.

Tikmēr ZZS reitings samazinājies no 4,4% līdz 2,9%. Aptaujā ZZS seko partijas “Mēs mainām noteikumus”, “Stabilitātei!”, “Latvijas attīstībai”, “Saskaņas centrs”, “Austošā saule Latvijai”, Jaunā konservatīvā partija un “Gobzema saraksts”.

No aptaujātajiem 23,4% vēl nezināja, par kuru politisko spēku balsotu, bet 11,5% norādīja, ka vēlēšanās nepiedalītos.

Pārrēķinot rezultātus starp tiem respondentiem, kuri jau izlēmuši, par ko balsot, un ņemot vērā viņu gatavību piedalīties vēlēšanās, 5% barjeru pārvarētu seši politiskie spēki – AS, “Suverēnā vara/Jaunlatvieši”, “Latvija pirmajā vietā”, “Progresīvie”, Nacionālā apvienība un “Jaunā vienotība”. ZZS paliktu zem 5% barjeras.

SKDS aptauja veikta no 10. līdz 15. jūlijam. Respondentiem vaicāts, par kuru partiju vai politisko apvienību viņi balsotu, ja Saeimas vēlēšanas notiktu nākamajā dienā.

15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.

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