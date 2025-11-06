VIDEO. “Mūk no tā, par ko paši taisa sižetu” – Helmanis pārmet nejauši sastaptajiem LTV žurnālistiem gļēvumu 0
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis savā sociālā tīkla “Facebook” kontā asi kritizējis LTV raidījuma “De Facto” žurnālistus, kuri bija ieradušies Ogrē, lai veidotu sižetu par viņu, viņa slimības lapu un pielaidi valsts noslēpumam. Ierakstam pievienots arī video.
E.Helmanis apgalvo, ka viņi gļēvi aizmukuši, lai gan viņš bijis gatavs ar viņiem runāt. Arī video redzams, kā žurnāliste vienaldzīgi paiet viņam garām. Video operators gan piedāvā viņu pafilmēt, taču Helmanis atsaka, ka nav neviena, kas uzdod jautājumus.
Tāpat Ogres mērs uzsver, ka Ogres domes ēku mēdz apmeklēt, jo turpat atrodas arī VSAA.
“Šodien raidījuma “De Facto” žurnàlisti atbrauca uz Ogri, lai runātu par mani, Egilu Helmani, par slimības lapu, par pielaidi valsts noslēpumam, bet, kad satika mani pie VSAA un varēja pa tiešo man uzdot jautājumus, viņi no manis gļēvi aizmuka.
Šis man ir pirmais gadījums manā mūžā, kad žurnālisti [..] mūk no tā cilvēka, par ko veido sižetu. Viņu plānos nav patiesības noskaidrošana un sabiedrības informēšana, jo propagandai nav tādu plānu.
Par manu slimības lapu viss ir ļoti vienkārši. Ja es ko pārkāpju, lai tad Čudars atlaiž mani, ja nē – tad ļaujiet man veseļoties un aizveraties. Mana veselība ir tikai mans un manas ģimenes jautājums. Citu cilvēku veselības jautājumus apspriež ārsti un deģenerāti.
Ieteiktu “De Facto” žurnālistiem nebaidīties jautāt tiem cilvēkiem, par kuriem jūs veidojat sižetus,” viņš norāda video fragmentam pievienotajā ierakstā.
LETA iepriekš vēstīja, ka Helmanis noteiktajā termiņā nav aizpildījis pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, par ko viņu informējusi gan ministrija, gan Valsts drošības dienests. Ogres novada pašvaldībā oktobra sākumā skaidroja, ka mēram joprojām ir darba nespējas lapa. Helmanis “Facebook” augusta beigās bija solīja aizpildīt anketu, tiklīdz būs atguvis veselību no komandējumā Ukrainā gūtās traumas. Vienlaikus viņš pauda viedokli, ka pie varas esošie pielaidi valsts noslēpumam izmantojot, “lai sasniegtu savus politiskos mērķus un apkarotu konkurentus”.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) “Ir” šīs nedēļas sākumā apstiprinājis, ka situācija nav mainījusies – Helmanis joprojām atrodas ar slimību saistītā prombūtnē un pielaidei valsts noslēpumam nav pieteicies.
Čudars arī negrasās lūgt VI vērtēt Helmanim izsniegtās darba nespējas lapas pamatotību. “Esam šajā brīdī tur, kur esam,” norāda Čudars, uzsverot, ka jautājums par Helmaņa veselību ir ārsta, ne ministra ziņā.
“Ir” vēsta, ka Helmanis pēc atgriešanās no Ukrainas nepiedalījās ne nākamajā domes sēdē 31. jūlijā, ne arī 21. augusta Finanšu komitejas sēdē. Pēc sēžu protokoliem redzams, ka iemesls bija atvaļinājums.
Savukārt 25. augustā Helmanim noformēta darba nespējas lapa.
Vienlaikus slimošanas laikā viņš vairākkārt manīts domes ēkā un publiskos pasākumos, kā arī ir aktīvs sociālajos tīklos, norāda “Ir”.
Helmaņa prombūtnē mēra pienākumus pilda viņa vietnieks Andris Krauja, kurš žurnālam skaidro, ka nezina, kāpēc Helmanis vispirms devies atvaļinājumā, bet pēc tam atvēris darba nespējas lapu. Viņš arī nezina, kad mērs atgriezīsies darbā.
Krauja arī noliedz, ka slimošanas laikā Helmanis turpinātu neoficiāli vadīt domi. “Iespējams, ieskrējis pakaļ kādām mantām, bet tā es viņu personīgi neesmu, ja godīgi, saticis šajā laikā. Viņš ir, iespējams, bijis telpās, bet nezinu, ja tā godīgi,” klāsta Krauja.
Tāpat vēstīts, ka 31. oktobrī Ogres novada Tīnužu pagasta “Norupēs” notiks kokrūpniecības un mežsaimniecības uzņēmuma SIA “Stiga RM” 92 miljonu eiro vērtās lielformāta un nestandarta bērza saplākšņa rūpnīcas laika kapsulas iemūrēšanas pasākums, aģentūru LETA informēja uzņēmumā. Norādīts, ka līdz ar citiem runātājiem uzrunu šajā pasākumā, neskatoties uz darbnespēju, teiks arī Helmanis.