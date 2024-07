Ilustratīvs foto. Foto: Shutterstock

VIDEO. Nekas nav neiespējams! Staltbrieža bullis metas cīņā uz dzīvību un nāvi ar 3 vilkiem Ieteikt







Vilkiem nav viegli nomedīt pieaugušu brieža bulli, bet tas nav neiespējami. To var izdarīt tikai plēsēju bars, kas strādā kopā. Daži novērš uzmanību, citi uzbrūk no aizmugures. Vilki mēģinās dzīvnieku nogurdināt, to ievainot, lai pēc tam nogalinātu, raksta Medibam.lv.

Reklāma Reklāma

Apliecinājums tam ir kāds, tiesa gan, jau ziemā filmēts video.

Video avots: https://www.facebook.com/fotopulapki

VIDEO šeit: