VIDEO. Neticams miers kara apstākļos: Ļvivā sieviete pēc “Shahed” sprādziena vienkārši turpina šķūrēt sniegu 0
Ļvivā plašu rezonansi izraisījis video, kurā redzams, kā sētniece turpina strādāt tūlīt pēc Krievijas “Shahed” drona sprādziena bērnu rotaļu laukumā pilsētas centrā.
Kā vēsta “Ukrainska Pravda”, incidents noticis 15. janvāra rītā netālu no Stepana Bandera pieminekļa.
Sprādziena brīdī netālu atradās pašvaldības darbinieki, tostarp 59 gadus vecā Olha, kura pilsētas ielas uzkopj jau desmit gadus. Neskatoties uz gaisa trauksmi un spēcīgo detonāciju, sieviete pēc sprādziena turpināja šķūrēt sniegu.
Video ātri izplatījās sociālajos tīklos, kur Ukrainas iedzīvotāji slavēja Olhas mieru un izturību. Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs personīgi sazinājās ar sievieti, pateicās par darbu un drosmi, vienlaikus uzsverot, ka gaisa trauksmes laikā drošība tomēr ir svarīgāka par pienākumiem.
Savukārt ukraiņu vēsturnieks un žurnālists Vahtangs Kipiani ironiski norādīja, ka Olhas nervu sistēma būtu pelnījusi tikt iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.