VIDEO. Neticams miers kara apstākļos: Ļvivā sieviete pēc “Shahed” sprādziena vienkārši turpina šķūrēt sniegu 0

LA.LV
19:21, 18. janvāris 2026
Uncategorized

Ļvivā plašu rezonansi izraisījis video, kurā redzams, kā sētniece turpina strādāt tūlīt pēc Krievijas “Shahed” drona sprādziena bērnu rotaļu laukumā pilsētas centrā.

6 visilgāk kalpojošās automašīnu markas, kas populāras Latvijā. Ja tev ir šāds auto, nemaz neplāno pārdot!
Prognozes par -30°C bija pārsteidzīgas – Toms Bricis pastāsta, cik grādu Latvijā varētu būt pašās aukstākajās naktīs
Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Lasīt citas ziņas

Kā vēsta “Ukrainska Pravda”, incidents noticis 15. janvāra rītā netālu no Stepana Bandera pieminekļa.

Sprādziena brīdī netālu atradās pašvaldības darbinieki, tostarp 59 gadus vecā Olha, kura pilsētas ielas uzkopj jau desmit gadus. Neskatoties uz gaisa trauksmi un spēcīgo detonāciju, sieviete pēc sprādziena turpināja šķūrēt sniegu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Šim pieņēmumam varētu būt beidzies derīguma termiņš!” Masks ir kategoriski pret uzkrājumu veidošanu vecumdienām
Peskovs lielīgs – Putins aicināts pievienoties Trampa Gazas Miera padomei un “nestāvēšot priekšā” Grenlandei
Horoskopi 20. janvārim. Labs laiks, lai palutinātu sevi

Video ātri izplatījās sociālajos tīklos, kur Ukrainas iedzīvotāji slavēja Olhas mieru un izturību. Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs personīgi sazinājās ar sievieti, pateicās par darbu un drosmi, vienlaikus uzsverot, ka gaisa trauksmes laikā drošība tomēr ir svarīgāka par pienākumiem.

Savukārt ukraiņu vēsturnieks un žurnālists Vahtangs Kipiani ironiski norādīja, ka Olhas nervu sistēma būtu pelnījusi tikt iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.