VIDEO. “Pasaulē mīlīgākais jūras briesmonis”: zinātnieki atklāj jaunu radību 3 kilometru dziļumā 0

21:51, 22. septembris 2025
Ziņas Dabā

Kad tiek runāts par dzīvi gandrīz 3,5 kilometru dziļumā, lielākā daļa iedomājas biedējošas radības. Taču zinātniekus sagaidīja pārsteigums – tur viņi atklāja jaunu gliemežzivju sugu, kas izrādījās tik simpātiska, ka skatītāji to nodēvējuši par “īstenu Pokemona radību” un “pasaulē mīlīgāko jūras briesmoni”.

Rozā krāsa, lielas acis, apaļa galva un it kā piemīlīgs smaidiņš – šo pazīmju īpašniece pirmo reizi tika novērota 2019. gadā pie Kalifornijas krastiem, aptuveni 3 268 metru dziļumā. Pieaugušā mātīte, kas bija tikai 9,2 cm gara, mierīgi peldēja starp biedējošo tumsu un ledaino ūdeni, ziņo “Daily Mail”.

Tagad jaunākā analīze apstiprinājusi – šis dzīvnieks ir līdz šim zinātnei nezināma suga. To nosauca par bumbuļaino gliemežzivi (Careproctus colliculi).

Gliemežzivis parasti izceļas ar lielu galvu, želejveida ķermeni un īpašu piesūcekni uz vēdera, kas ļauj tām pieķerties pie jūras gultnes vai pat “aizbraukt līdzi” lielākām radībām.

Pētnieki atklāja vēl divas jaunas sugas – tumšo gliemežzivi un slaido gliemežzivi. Šie atklājumi apliecina, cik daudz vēl nav izzināts par dzīvi uz Zemes un cik bagātīgas ir okeāna dzīles.

Monterejas līča akvārija pētniecības institūta (MBARI) komandas vadītājs Stīvens Heddoks uzsvēra: “Dziļjūras bioloģiskās daudzveidības dokumentēšana ir kritiski svarīga, lai pamanītu iespējamās pārmaiņas šajā vidē.”

Šobrīd visā pasaulē aprakstītas vairāk nekā 400 gliemežzivju sugas, un tās sastopamas gan seklos paisuma baseinos, gan dziļākajās jūras aizās – turklāt tām pieder rekords kā visdziļāk mītošajām zivīm.

