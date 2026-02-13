VIDEO. Pašbilde ar savvaļas dzīvnieku gandrīz maksā dzīvību – sniega leopards saplosa slēpotājas seju 0
Kādas slēpošanas tūristes mēģinājums nofotografēties ar retu savvaļas dzīvnieku Ķīnā beidzies ar smagām traumām. Sieviete tika nopietni ievainota, kad sniega leopards viņai uzbruka brīdi pēc tam, kad viņa bija mēģinājusi uzņemt pašbildi ar dzīvnieku.
Incidents notika 27. janvārī Talatas ciema apkaimē Keketuohai UNESCO globālajā ģeoparkā, Funiņas apgabalā Ķīnas ziemeļos, vēsta “Daily Mail”. Vietējie mediji vēsta, ka slēpotāja, dodoties virzienā atpakaļ uz viesnīcu, pietuvojusies savvaļas dzīvniekam, lai to nofotografētu.
Video materiālā, kas uzņemts neilgi pēc uzbrukuma, redzams, kā sieviete dziļā sniegā guļ zem sniega leoparda, līdz apkārtējie cilvēki steidzas palīgā. Viņa redzama, turot rokas priekšā asiņu notrieptai sejai.
Neskatoties uz to, ka iepriekšējā dienā varasiestādes bija izplatījušas brīdinājumus par sniega leoparda klātbūtni šajā teritorijā, sieviete pietuvojusies dzīvniekam aptuveni trīs metru attālumā, jo nespējusi atrast pietiekami labu leņķi fotogrāfijai.
Brīdī, kad slēpotāja atradās bīstami tuvu, sniega leopards pēkšņi uzbruka un saplosīja viņas seju. Dzīvnieku izdevās aizbiedēt slēpošanas instruktoram, kurš vicināja slēpju nūjas.
Sievietes ķivere pasargāja viņu no vēl smagākām traumām. Viņa nogādāta vietējā slimnīcā, kur šobrīd atrodas stabilā stāvoklī.
Jau dienu iepriekš sniega leopards bija manīts netālu no kādas viesnīcas šajā apvidū. Viesnīcas īpašnieks norādījis, ka dzīvnieks, iespējams, teritorijā parādījies bada dēļ, taču nav iespējams apstiprināt, vai tas ir tas pats leopards, kurš uzbruka slēpotājai.
Vietējās varasiestādes brīdinājušas, ka pēdējās dienās ģeoparkā reģistrēti vairāki sniega leopardu novērojumi. Iedzīvotājiem un tūristiem ieteikts nepārvietoties vienatnē, neizkāpt no transportlīdzekļiem un netuvoties savvaļas dzīvniekiem, lai tos fotografētu.
Ķīnā dzīvo aptuveni 60% no visas pasaules savvaļas sniega leopardu populācijas, liecina organizācijas “Snow Leopard Trust” dati. Uzbrukumi cilvēkiem ir ļoti reti, jo šie dzīvnieki parasti izvairās no cilvēkiem.
Izmeklēšana par notikušo turpinās.