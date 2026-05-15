Dzelzceļa sliedes.
Dzelzceļa sliedes.
Foto. LETA/Evija Trifanova

Šodien pat par 3h kavējas vilcieni Zilupe-Rīga un Indra-Rīga; tas iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:29, 15. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Naktī uz piektdienu pierobežas novados izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe-Rīga un Indra-Rīga, liecina AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, publiskotā informācija.

Kokteilis
Kuras 4 horoskopa zīmes ir vislielākie sliņķi? Pat siltās brīvdienās viņus nevar dabūt ārā no dīvāna 2
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Lasīt citas ziņas

Vilciens Zilupe (plkst. 3.31)-Rīga (plkst. 7.59) brauc ar nedaudz vairāk kā trīs stundu kavējumu, bet vilciens Indra (plkst. 5.25)-Rīga (plkst. 8.59) brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu.

LETA jau vēstīja, ka naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Dzeltens vairs nav modē? Vai Latvijas mežos tiešām sākušas augt sarkanas gaiļbiksītes
VIDEO. Āpsis tik ļoti aizraujas ar pusdienu meklējumiem, ka nepamana cilvēku
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sociālajos medijos informēja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

Piektdien īsi pēc plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) paziņoja, ka apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies.

PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Rēzeknē šodien mācības tomēr notiks; Ludzas un Krāslavas novados pēc gaisa trauksmes – atceltas
NBS jaunākais paziņojums: Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies
TV24
Stendzenieks: Tā mūsu lielības piramīda par Latviju kā dronu lielvalsti beidzot ir nogāzusies
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.