VIDEO RECEPTE. “Garšas apritē ar Piparu” gatavo baklažānu parmedžano! 0
Jaunākajā TV24 “Garšas apritē ar Piparu” viesojas RD majoklu un vides departamenta vides parvaldes prieksniece Evija Meģe un abi kopā viņi gatavo baklažānu parmedžano (Parmagiana).
Baklažānu parmedžano
Sastāvdaļas: mozarella siers, baklažāni, tomātu pasata, baziliks, cietais siers.
1. Baklažānus sagriež ripiņās, apvaŗta miltos un cep pannā. Pa to laiku sagriež ripiņās tomātus un Mozzarella sieru.
2. Tad karstumizturīgā formā kārto slāņos – pasatu (tur var kādas garšvielas uzkaisīt), baklažānus, tomātus, sieru, pasatu, baklažānus, sieru, bazilika lapiņas, tomātus un rīvētu cieto sieru.
3 Cep burtiski lai tikai izveidojas siera kārtiņa pa virsu – 20 min. 190-200 grādos.