16:04, 8. janvāris 2026
Jaunākajā TV24 “Garšas apritē ar Piparu” viesojas RD majoklu un vides departamenta vides parvaldes prieksniece Evija Meģe un abi kopā viņi gatavo baklažānu parmedžano (Parmagiana).

Baklažānu parmedžano

Sastāvdaļas: mozarella siers, baklažāni, tomātu pasata, baziliks, cietais siers.

1. Baklažānus sagriež ripiņās, apvaŗta miltos un cep pannā. Pa to laiku sagriež ripiņās tomātus un Mozzarella sieru.

2. Tad karstumizturīgā formā kārto slāņos – pasatu (tur var kādas garšvielas uzkaisīt), baklažānus, tomātus, sieru, pasatu, baklažānus, sieru, bazilika lapiņas, tomātus un rīvētu cieto sieru.

3 Cep burtiski lai tikai izveidojas siera kārtiņa pa virsu – 20 min. 190-200 grādos.

