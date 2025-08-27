VIDEO. Rīga ZOO ronis Puika prognozē Latvijas-Turcijas spēles iznākumu 0
Ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī Rīga ZOO iemītnieki seko līdzi un prognozē Eiropas čempionāta basketbolā spēļu rezultātus.
Šoreiz Latvijas un Turcijas spēles rezultātu prognozē Puika – zoodārza sportiskākais iemītnieks!
Puika meta 4 soda metienus katras komandas labā.
Noskaties video un uzzini, kuras komandas labā sodiņi krita.