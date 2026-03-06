Daudzi cilvēki šo gaļas produktu ēd katru dienu: PVO klasificē šo populāro produktu kā kancerogēnu 0
Maizes šķēle ar salami vai šķiņķīti – šī kombinācija regulāri ir uz daudzu cilvēku šķīvjiem. Tomēr tagad Vācijā Patērētāju tiesību aizsardzības aģentūra norāda, ka pārstrādāta gaļa nu tiek uzskatīta par kancerogēnu, taču vienlaikius arī brīdina nekrist panikā.
Saskaņā ar Vācijas Vēža palīdzības organizācijas datiem, veselīgs uzturs var samazināt vēža risku. Savukārt noteiktu pārtikas produktu patēriņš var veicināt vēža attīstību. Piemēram, patērētāju konsultāciju centrs norāda, ka liela gaļas patēriņa negatīvā ietekme uz veselību ir zināma jau sen. Tomēr arī viņi brīdina, ka nevajag celt paniku, jo kā vienmēr svarīgs ir apēstais daudzums.
Vai pārstrādāta gaļa ir kancerogēna?
Lai gan gaļa ir svarīgs olbaltumvielu, B vitamīnu un minerālvielu, piemēram, dzelzs, cinka, selēna un kālija, avots, veselības moto ir “mazāk ir vairāk”. Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC), kas ir daļa no Pasaules Veselības organizācijas (PVO), klasificē pārstrādātu gaļu kā “kancerogēnu”, bet neapstrādātu gaļu – kā “iespējams, kancerogēnu”, raksta vietne Chip.de. Neapstrādāta gaļa attiecas uz tādu dzīvnieku kā liellopu, cūku, aitu, zirgu vai kazu muskuļu gaļu. Šī gaļa tiek patērēta tās dabiskajā veidā – tas ir, neapstrādāta.
Savukārt pārstrādāta gaļa ir produkti, kas, kā ziņo Patērētāju konsultāciju centrs, tiek uzglabāti ilgāku laiku, izmantojot dažādus procesus (piemēram, kūpināšanu, konservēšanu, sālīšanu vai fermentēšanu). Pie šāda veida gaļas pieder šķiņķis, salami, desas un tamlīdzīgi produkti.
Ir zinātniski pierādīts, ka to lietošana uzturā var izraisīt vēzi, tāpēc tās tiek klasificētas kā kancerogēnas. No pētnieku viedokļa ir pietiekami daudz pierādījumu par to negatīvo ietekmi. Tiesa gan, šī klasifikācija nezurāda riska līmeni. Tas nozīmē, ka ne visi, kas ēd šos produktus, obligāti saslims ar vēzi.
Mērens gaļas patēriņš un veselīgs dzīvesveids
Vācijas Uztura biedrība (DGE) iesaka patērēt ne vairāk kā 300 gramus gaļas un desu nedēļā. Turklāt ļoti maz no šīs devas vajadzētu būt pārstrādātai gaļai. Tomēr saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības aģentūru datiem vidusmēra vācietis patērē trīs reizes vairāk.
Tāpēc ieteicams vismaz ievērot DGE ieteikumus. Mērens patēriņš var samazināt ar uzturu saistītu slimību, piemēram, vēža, risku. Galu galā veselība nav atkarīga tikai no gaļas un desu patēriņa. Veselīgs dzīvesveids ar regulārām fiziskām aktivitātēm un daudzveidīgu uzturu ir būtisks. Šie faktori būtiski veicina veselību un labsajūtu.