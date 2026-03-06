Pavasaris ir klāt: nedēļas nogale solās būt īpaši silta 0
Piektdien Latvijā, izklīstot miglai, gaidāms pārsvarā saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi.
Diena paies bez nokrišņiem. Vējš caurmērā būs lēns, tas pūtīs no dienvidiem un rietumiem.
Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pakāpsies līdz +6..+11 grādiem, nedaudz vēsāks laiks būs vietām dienvidaustrumu novados, kur saglabājas daudz sniega, kā arī vietām pie ledainās jūras.
Rīgā, sildot saulei, gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap +10 grādiem. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1023-1026 hektopaskāli jūras līmenī.
Pirms gada 6. martā, pūšot brāzmainam rietumu vējam, Latvijas lielākajā daļā gaiss sasila līdz +11..+15 grādiem. Daugavpilī, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +15,5 grādiem, par 1,7 grādiem tika labots šā datuma nacionālais siltuma rekords.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā var sasniegt +15 grādus
Siltākajās dienās nākamajā nedēļā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +10..+15 grādiem, liecina pašreizējās laika prognozes.
Gan šīs nedēļas nogalē, gan nākamnedēļ bieži spīdēs saule, dažkārt gaidāma migla un retu reizi iespējams lietus. Vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem.
Tuvākajās naktīs vēl daudzviet valstī gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles, naktī uz svētdienu Latgalē iespējami -7 grādi. Nākamnedēļ naktis kļūs nedaudz siltākas.
Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienās bieži pakāpsies līdz +10..+15 grādiem, vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, vējam pūšot no aukstās jūras, kā arī tur, kur sauli aizsegs mākoņi.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem marta pirmās dekādes nacionālais siltuma rekords ir +17,4 grādi pērnā gada 10. martā Liepājā, savukārt mēneša otrās dekādes rekords ir +18,4 grādi 1990. gada 19. martā Daugavpilī un Skrīveros.
Sagaidāms, ka līdz marta vidum sniegs būs nokusis visā Latvijā, izņemot dažas vietas valsts dienvidaustrumos.
Kūstošā sniega dēļ nākamnedēļ turpināsies ūdens līmeņa kāpums Lielupes baseinā, gaidāma straujāka ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavas baseinā un vietām Gaujas baseinā.
Kurzemes upēs, izņemot Ventu un upes reģiona dienvidos, kā arī upēs Vidzemes ziemeļrietumos ūdens līmenis pazemināsies.