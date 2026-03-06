Cilvēki Vērmanes dārzā Rīgā.
Cilvēki Vērmanes dārzā Rīgā.
Foto: Zane Bitere/LETA

Pavasaris ir klāt: nedēļas nogale solās būt īpaši silta 0

LETA
8:42, 6. marts 2026
Ziņas Dabā

Piektdien Latvijā, izklīstot miglai, gaidāms pārsvarā saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi.

Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu
RAKSTA REDAKTORS
“Atkal atņem naudu – svētku dienās tiešām neviens vairs nestrādās!” Darbinieki norāda, kādās “auzās iebraucis” jaunais Saeimas priekšlikums 124
Vecumdienās tev nebūs vajadzīgi ne bērni, ne partneris, ne draugi – bet trīs citas lietas, ko vērts zināt ikvienam
Lasīt citas ziņas

Diena paies bez nokrišņiem. Vējš caurmērā būs lēns, tas pūtīs no dienvidiem un rietumiem.

Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pakāpsies līdz +6..+11 grādiem, nedaudz vēsāks laiks būs vietām dienvidaustrumu novados, kur saglabājas daudz sniega, kā arī vietām pie ledainās jūras.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Ignorēt to ir bīstami: šajos 4 datumos dzimušajiem atpūšanās ir tikpat svarīga kā gaiss un ūdens
“Tas ir kaut kas laikiem pāri…” Kino muzeja vadītāja atminas, kas Streiču atšķīra no laikabiedriem
TESTS. Nesaki ne JĀ, ne NĒ, ne BALTS, ne MELNS! Tikai paši uzmanīgākie spēs atbildēt uz 10 jautājumiem, neiekrītot “slazdā”

Rīgā, sildot saulei, gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap +10 grādiem. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1023-1026 hektopaskāli jūras līmenī.

Pirms gada 6. martā, pūšot brāzmainam rietumu vējam, Latvijas lielākajā daļā gaiss sasila līdz +11..+15 grādiem. Daugavpilī, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +15,5 grādiem, par 1,7 grādiem tika labots šā datuma nacionālais siltuma rekords.

Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā var sasniegt +15 grādus

Siltākajās dienās nākamajā nedēļā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +10..+15 grādiem, liecina pašreizējās laika prognozes.

Gan šīs nedēļas nogalē, gan nākamnedēļ bieži spīdēs saule, dažkārt gaidāma migla un retu reizi iespējams lietus. Vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem.

Tuvākajās naktīs vēl daudzviet valstī gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles, naktī uz svētdienu Latgalē iespējami -7 grādi. Nākamnedēļ naktis kļūs nedaudz siltākas.

Maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienās bieži pakāpsies līdz +10..+15 grādiem, vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, vējam pūšot no aukstās jūras, kā arī tur, kur sauli aizsegs mākoņi.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem marta pirmās dekādes nacionālais siltuma rekords ir +17,4 grādi pērnā gada 10. martā Liepājā, savukārt mēneša otrās dekādes rekords ir +18,4 grādi 1990. gada 19. martā Daugavpilī un Skrīveros.

Sagaidāms, ka līdz marta vidum sniegs būs nokusis visā Latvijā, izņemot dažas vietas valsts dienvidaustrumos.

Kūstošā sniega dēļ nākamnedēļ turpināsies ūdens līmeņa kāpums Lielupes baseinā, gaidāma straujāka ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavas baseinā un vietām Gaujas baseinā.

Kurzemes upēs, izņemot Ventu un upes reģiona dienvidos, kā arī upēs Vidzemes ziemeļrietumos ūdens līmenis pazemināsies.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Dzērves jau Latvijā? “Beidzot!” – cilvēki dalās sajūsmā par iemūžināto mirkli
Saule nupat piedzīvojusi savas pirmās “nevainojamās dienas” četru gadu laikā. Zinātnieki ir samulsuši: Tas notika par agru!
VIDEO. Kas šoreiz iemūžināts Sedas purvā? Lapsa cīnās ar “noslēpumainu pretinieku”, vientuļnieks lūsis un rosīgais ūdrs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.