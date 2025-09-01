#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Sirdi sildošs skats parkā! Kādas vecmāmiņas pastaiga pa Ziedoņdārzu no sirds aizkustina tās vērotājus 0

LA.LV
16:00, 1. septembris 2025
Stāsti Pieredze

“Threads” platformā publicēts sirsnīgs video no Rīgas Ziedoņdārza, kas iemantojis plašu skatītāju uzmanību.

Reklāma
Reklāma
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Kokteilis
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
Kārlis Streips: Manās acīs Kārļa Ulmaņa lielākais grēks bija lēmums Latvijas neatkarību atdot ienaidniekam bez neviena šāviņa
Lasīt citas ziņas

Tajā redzams, kā vecmāmiņa pastaigājas pa parku kopā ar kaķi. Dzīvnieks pacietīgi gaida kundzi un uzticīgi seko viņai katrā solī, neatkāpjoties ne mirkli.

“Ne pavadiņas, ne našķu rokā. Vien uzticība un liela mīlestība. Sirdi sildošs skats parkā. Vecmāmiņa pastaigājās ar savu kaķīti, kurš pacietīgi viņu gaidīja un visu laiku turējās viņai blakus pastaigas laikā,” teikts video aprakstā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Skandāls Austrumu slimnīcā: vadībai apsūdzības par nelikumīgu ballītes rīkošanu par uzņēmēju naudu
“Jāgaida starta šāviens uz katru nākamo pierakstīšanās etapu, bet kā, ja viss pilns?” Sieviete par absurdo rindu sistēmu Latvijā
“Dzīvo vairogu” pavēles: kāpēc Čečenijas vadītājam draud mūža ieslodzījums

Komentāru sadaļā atklājas, ka stāsts par kundzi un viņas mīluļiem ir daudz plašāks.

Kāda sieviete raksta: “Es kā mamma, kas agrāk vazājās ikdienā pa Ziedoņdārzu ar ratiem, zinu teikt, ka tādu kaķu tur ir kādi pieci. Viņa tos atrada maisiņā miskastē un atstāja parkā, lai dzīvo. Viņa katru dienu nāk tos barot. Tāpēc arī tik uzticami seko. Viņa pati man to pastāstīja.”

Arī citi komentētāji pievieno savas liecības.

“Viņa nāk katru dienu! Reiz aprunājos ar viņu! Jautāju, vai drīkstu kundzīti nobildēt! Viņu atpazīst gan vārnas, gan baloži, gan citi putni, bet galvenokārt visas astoņas kaķenītes, kas mitinās kaķu mājā Ziedonītī! Sirds īstajā vietā!”

Kāds cits piebilst: “Tā ir Maijas kundze, kas baro Ziedoņdārza kaķu koloniju. Laikam tikai viens palicis.”

Savukārt vēl kāda uzsver: “Viņa ir Ziedoņdārza kaķu bandas pavēlniece jau gadiem. Kaķi jau viņu sadzird no otra gala, sagaida un neatkāpjas ne soli.”

Noslēgumā kāds komentētājs trāpīgi rezumē: “Ziedoņdārzs ir mans mīļākais parks tieši šī iemesla dēļ. Nekad nezini, kādus kadrus un kaķus, un suņus tur satiksi.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mazas politiķu algas noved pie vēl sliktāka viņu darba. Lūdzu neejam šo ceļu!” Strautiņš brīdina latviešus
“Vēl mazliet, un varēsiet dzīvē darīt to, ko patiešām vēlaties!” Slavenības sveic sabiedrību Zinību dienā
Kokteilis
VIDEO. “Šķiet, ka nav mammu, kas šo noskatījās un nenotrausa asariņu.” Sabiedrību līdz sirds dziļumiem aizkustinājusi degvielas uzpildes stacijas reklāma
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.