VIDEO. Sirdi sildošs skats parkā! Kādas vecmāmiņas pastaiga pa Ziedoņdārzu no sirds aizkustina tās vērotājus
“Threads” platformā publicēts sirsnīgs video no Rīgas Ziedoņdārza, kas iemantojis plašu skatītāju uzmanību.
Tajā redzams, kā vecmāmiņa pastaigājas pa parku kopā ar kaķi. Dzīvnieks pacietīgi gaida kundzi un uzticīgi seko viņai katrā solī, neatkāpjoties ne mirkli.
“Ne pavadiņas, ne našķu rokā. Vien uzticība un liela mīlestība. Sirdi sildošs skats parkā. Vecmāmiņa pastaigājās ar savu kaķīti, kurš pacietīgi viņu gaidīja un visu laiku turējās viņai blakus pastaigas laikā,” teikts video aprakstā.
Komentāru sadaļā atklājas, ka stāsts par kundzi un viņas mīluļiem ir daudz plašāks.
Kāda sieviete raksta: “Es kā mamma, kas agrāk vazājās ikdienā pa Ziedoņdārzu ar ratiem, zinu teikt, ka tādu kaķu tur ir kādi pieci. Viņa tos atrada maisiņā miskastē un atstāja parkā, lai dzīvo. Viņa katru dienu nāk tos barot. Tāpēc arī tik uzticami seko. Viņa pati man to pastāstīja.”
Arī citi komentētāji pievieno savas liecības.
“Viņa nāk katru dienu! Reiz aprunājos ar viņu! Jautāju, vai drīkstu kundzīti nobildēt! Viņu atpazīst gan vārnas, gan baloži, gan citi putni, bet galvenokārt visas astoņas kaķenītes, kas mitinās kaķu mājā Ziedonītī! Sirds īstajā vietā!”
Kāds cits piebilst: “Tā ir Maijas kundze, kas baro Ziedoņdārza kaķu koloniju. Laikam tikai viens palicis.”
Savukārt vēl kāda uzsver: “Viņa ir Ziedoņdārza kaķu bandas pavēlniece jau gadiem. Kaķi jau viņu sadzird no otra gala, sagaida un neatkāpjas ne soli.”
Noslēgumā kāds komentētājs trāpīgi rezumē: “Ziedoņdārzs ir mans mīļākais parks tieši šī iemesla dēļ. Nekad nezini, kādus kadrus un kaķus, un suņus tur satiksi.”