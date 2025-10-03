VIDEO. Skolas padomes sēde pārvēršas haosā: protestējot pret skolā notiekošo, aktīviste-mamma izģērbjas 0
Kalifornijā skolas padomes sēde kāda sieviete izģērbās, protestējot pret transpersonu skolēnu tiesībām izmantot meiteņu ģērbtuves.
Beta Borne, organizācijas “Moms for Liberty” vadītāja Jolo apgabalā, veica šo akciju Deivisas apvienotās skolas padomes sēdē, kad tika apspriesta vidusskolas ģērbtuvju politika.
Viņa sacīja, ka vēlas, lai padomes locekļi izjustu ievainojamību, ko, viņasprāt, piedzīvo skolēni, ja klasesbiedri izvēlas ģērbtuvju telpas atbilstoši dzimumidentitātei. Borne norādīja, ka skolēniem fiziskās audzināšanas stundās ir jāizģērbjas, vēsta “ABC 10”.
“Tāpēc es jums parādīšu, kā tas izskatās, kad es izģērbjos,” sacīja 50 gadus vecā aktīviste, novelkot kreklu un atsedzot bikini augšdaļu.
“Šī skolu apvienība saka, ka atkarībā no bērna transpersonas identitātes viņš vai viņa var izvēlēties, kuru ģērbtuvi izmantot,” turpināja Borne.
“Tikai pašlaik šajā skolu apvienībā bērni var paši izvēlēties dažādas ģērbtuves, pamatojoties uz pašidentifikāciju,” viņa sacīja, novelkot arī bikses. Tajā brīdī viens no padomes locekļiem iesaucās: “Nē, jūs to nevarat darīt!”
Borne nepiekāpās un atbildēja: “Man ir peldkostīms. Piedodiet, tas ir atļauts.” Tajā brīdī viceprezidents Hīrams Džeksons, kurš aizvietoja padomes priekšsēdētāju Džo DiNunzio, izsludināja pārtraukumu.
“Man ir jāpabeidz savs komentārs,” iebilda Borne. “Jūs pārkāpjat manas Pirmā grozījuma tiesības. Es tikai uzvelku savu…,” viņa turpināja, bet mikrofons tika izslēgts.
Kad sēde atsākās, Borne tika dota otra iespēja izteikties, un Džeksons, tagad jau pilnībā apģērbto aktīvisti, uzaicināja pabeigt runu. “Ja jūs vēlreiz traucēsiet sēdi, es atkal izsludināšu pārtraukumu, un jums būs jāatstāj telpas,” viņš brīdināja.
Borne tēloja neziņu, vaicājot, vai viņai ir atļauts valkāt peldkostīmu, piebilstot: “Es neesmu pārliecināta, vai tieši tāpēc es izjaucu sēdi.”
Bez atbildes sagaidīšanas viņa atkal novilka kreklu, tiklīdz skolu apvienības vadītājs Mets Bests aicināja darbiniekus atkal sākt laika atskaiti viņas publiskajai uzstāšanās daļai.
Šī demonstrācija piespieda Džeksonu atkal sist ar āmuriņu un izsludināt pārtraukumu, lai gan Borne turpināja apgalvot: “Tas ir peldkostīma tops!”
Pēc otrā pārtraukuma Borne tika izraidīta un policijas pavadībā izvestā no ēkas, vēsta “Davis Enterprise”.
Paziņojumā padomes priekšsēdētājs DiNunzio norādīja: “Padomei ir noteiktas procedūras, kā jānotiek sabiedriskajām uzstāšanām. Gadījumos, kad šāda uzvedība traucē normālu darbu, padomes vadītājs var apturēt sēdi un lūgt traucētājiem atstāt telpas.”
Pēc notikušā no skolas padomes puses tika noformēts policijas ziņojums par iespējamu “sabiedriskās kārtības traucēšanu” no Bornes puses. Policijas leitnants Džons Evanss Davis Enterprise sacīja, ka ziņojums sagatavots, lai dokumentētu incidentu un noteiktu, vai tas atbilst Kalifornijas kriminālkodeksa 403. panta sastāvam – tīša likumīgas sapulces traucēšana, kas ir pārkāpums. Ja padome nolems šo lietu virzīt tālāk, tā nonāks Jolo apgabala prokuratūrā.
Savukārt Borne paziņoja, ka jūtas aizskarta, jo pārkāptas viņas Pirmā grozījuma tiesības, un konsultējas ar advokātu. Viņa paskaidroja “CBS News”, ka vienīgais veids, kā piesaistīt padomes uzmanību, bija šāds drastisks solis, jo trīs gadus katru mēnesi viņa esot nākusi uz sēdēm ar savām bažām par ģērbtuvju politiku.
“Es gribēju viņiem dot vizuālu priekšstatu – kā tas izskatās, kad kāds pārģērbjas, un kā ir justies, ja kāds pretējā dzimuma pārstāvis tevi vēro,” viņa sacīja.
Borne piebilda, ka tagad viņai šķiet – mērķis ir sasniegts. “Ja pieaugušie nejūtas ērti skatoties, kā izģērbjas piecdesmitgadīga sieviete, kā gan var sagaidīt, ka meitenes jutīsies droši ģērbtuvē?” viņa jautāja.
“Jo vairāk atklātu diskusiju un debašu mums būs par strīdīgiem jautājumiem, jo drošāka kļūs sabiedrība,” uzskata viņa.