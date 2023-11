VIDEO. Somi pārspēj pasaules rekordu, izveidojot lielāko “Tesla” automašīnu gaismas šovu Ieteikt







Elektroauto īpašnieki, kas piedalījās masīvajā gaismas šovā Somijā, sasnieguši jaunu pasaules rekordu lielākajam “Tesla” automašīnu gaismas šovam.

Akciju rīkoja “Tesla Club Finland” un tajā piedalījās 687 automašīnas.

Kad visas automašīnas bija novietotas savās vietās, šovs sākās ar spraigu kaverversiju Royal Deluxe dziesmai “Everybody Wants To Rule The World” un beidzās ar somu producenta Darude par EDM klasiku kļuvušo gabalu – “Sandstorm”.