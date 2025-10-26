VIDEO. Tikai 12mm augsta: “Carlsberg” prezentē pasaulē mazāko alus pudeli 0
Pazīstamais Dānijas alus ražotājs “Carlsberg” nācis klajā ar neparastu inovāciju – pasaulē mazāko alus pudeli, kuras augstums ir vien 12 milimetri, bet tilpums – tikai 0,005 centilitrs bezalkoholiskā alus. Miniatūrā pudele ir aptuveni tikpat liela kā rīsa grauds un satur vien vienu alus pilienu.
Šis neticamais projekts tapis sadarbībā ar Zviedrijas pētniecības institūtu RISE, stikla ražošanas uzņēmumu “Glaskomponent” un miniatūru mākslinieci Ošu Strandu.
“Carlsberg” uzsver, ka šis sīkais alus simbolizē atbildīgu un mērenu dzeršanu.
“Lai veicinātu atbildīgu alkohola lietošanu, mēs radījām savu vismērenāko ideju – pasaulē mazāko alu. Tajā ir tikai viena divdesmitā daļa mililitra, taču vēstījums ir daudz lielāks: atgādināt par atbildīgu dzeršanu,” saka Kaspers Danielsons, “Carlsberg Sweden” komunikācijas vadītājs.
Daži pat neticējuši, ka šāda pudele pastāv – domājot, ka tā ir mākslīgā intelekta radīts attēls. Tomēr uzņēmums uzsver, ka tas ir īstās amatniecības, inovāciju un precizitātes rezultāts.
Miniatūras alus izveide bijusi īsts izaicinājums. Pudele tika izgatavota laboratorijas stiklapūtēju tehnikā, savukārt alus īpaši brūvēts “Carlsberg” eksperimentālajā alus darītavā Fālkenbergā (Zviedrijā), lai pat šādā niecīgā tilpumā saglabātu bagātīgu garšu.
Māksliniece Oša Stranda, kas veidoja korķi, etiķeti un krāsojumu, atzina: “Darbs ar 12 milimetru pudelīti bija ne tikai ļoti izaicinošs, bet arī jautrs. Nebija neviena gatava risinājuma, tāpēc nācās strādāt ar pacietību, precizitāti un radošumu.”