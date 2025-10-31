VIDEO. Vai tā ir patiesība? Cilvēki pārsteigti par divu ragaiņu cīņu pie pašas Prāgas slimnīcas 0
Prāgā uzņemts video ar diviem cīņā iesaistītiem mufloniem kļuvis par īstu interneta sensāciju.
Kā liecina ieraksts, ko sociālajos tīklos publicējis lietotājs Jirzi Tučeks, notikums norisinājies pie Tomaijera slimnīcas, kas atrodas netālu no Krčas meža – vietas, kur mufloni bieži parādās pilsētas nomalē.
Video redzams, kā divi spēcīgi tēviņi ar sparu saduras, skaļi sasitoties ragiem – tipiska aina muflonu riesta laikā, kad dzīvnieki sacenšas par mātīšu uzmanību.
Vietējie iedzīvotāji komentāros pauž gan pārsteigumu, gan smaidu, sakot, ka šādi skati pie slimnīcas vairs nemaz neesot retums.
“Pilnīgi normāla diena Krčas slimnīcā,” joko kāds komentētājs, bet citi atzīmē, ka muflonus redzējuši arī savas hospitalizācijas laikā.
Tomēr daži skatītāji sociālajos tīklos izteikuši šaubas par video autentiskumu – vienmērīgā kustība un skaņas liekot domāt, ka tā varētu būt mākslīga jeb AI radīta aina. Autors gan komentāros precizē, ka video nav filmējis viņš pats, bet gan viņa māsa, un ka dzīvnieki šajā teritorijā patiešām uzturas regulāri.