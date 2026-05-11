VIDEO. Venēcijas biennālē puskaila māksliniece ar savu ķermeni “darbina” milzu zvanu un brīdina par klimata katastrofu 0

22:02, 11. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Vēl pirms oficiālās atklāšanas jau plašu uzmanību izpelnījusies 2026. gada Venēcijas mākslas biennāle – internetā strauji izplatās video, kurā austriešu performanču māksliniece Florentina Holcingere redzama karājamies ar galvu uz leju milzīga bronzas zvana iekšpusē.

Kadrā redzams, kā māksliniece ar sava ķermeņa kustībām šūpojas no vienas puses uz otru, burtiski kļūstot par zvana mēli.

Performance ir daļa no Austrijas paviljona instalācijas “Seaworld Venice”. Tās centrā ir klimata krīzes un iespējamās ekoloģiskās katastrofas tēma. Zvans ar cilvēku tā iekšpusē simbolizē brīdinājumu par plūdu tuvošanos un pasauli, kuru arvien vairāk pārņem ūdens.

Lai gan Venēcijas biennāle oficiāli durvis vērs 9. maijā, šis priekšnesums jau tagad izraisījis asas diskusijas sociālajos tīklos. Daļu skatītāju pārsteigusi mākslinieces atkailinātā ķermeņa izmantošana un baznīcas zvana simbolika, savukārt citi to vērtē kā spēcīgu un vizuāli iespaidīgu vēstījumu par klimata pārmaiņām.

Venēcijas biennāle ir viena no nozīmīgākajām laikmetīgās mākslas izstādēm pasaulē. Tā dibināta 1895. gadā un notiek reizi divos gados, pulcējot māksliniekus un skatītājus no visas pasaules.

