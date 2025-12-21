Gaiļezerā svētku brīvdienās nodrošinās nepārtrauktu ārstniecību, bet ambulatorās pieņemšanas nenotiks 0
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās nodrošinās nepārtrauktu ārstniecību, aģentūru LETA informēja RAKUS pārstāve Gundega Vārpa.
Gada nogales svētku brīvdienu periodā no 24. līdz 28. decembrim un 31. decembrī, kā arī 2026. gada 1. un 2. janvārī RAKUS stacionāros tiks nodrošināta nepārtraukta nepieciešamo stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pacientiem, katrai ārstniecības struktūrvienībai organizējot nodaļu pacientu atbilstošu ārstēšanu un aprūpi.
Ārstu ambulatorās pieņemšanas un diagnostiskie izmeklējumi brīvdienu laikā no 24. līdz 28. decembrim un 31. decembrī, kā arī 2026. gada 1. janvārī nenotiks, un zvanus nepieņems arī vienotais pieraksta tālrunis. Šajos datumus zvanus nepieņems arī Austrumu slimnīcas vienotais pieraksta tālrunis, tāpēc šajā periodā slimnīca aicina pierakstīties elektroniski tās mājaslapā.
Savukārt 2026. gada 2. janvārī ārstu ambulatorās pieņemšanas un diagnostiskie izmeklējumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā, un darbosies arī vienotais pieraksta tālrunis.
Tā kā Austrumu slimnīcas ārstniecības blokā darbdiena netiks pārcelta, atbilstoši ierastajai kārtībai šajā datumā tiks nodrošinātas gan ambulatorās ārstu pieņemšanas, gan diagnostiskie izmeklējumi.
Savukārt sestdien, 17. janvārī, kas daudzās organizācijās noteiktas kā pārceltā darbdiena, pakalpojumi netiks sniegti un nestrādās arī vienotais pieraksta tālrunis.
RAKUS norāda, ka šāda kārtība, nepārceļot darbdienu, it īpaši tik brīvdienām piesātinātā periodā, noteikta, lai nodrošinātu ārstniecības procesu nepārtrauktību, neradītu pārpratumus un novērstu izmaiņu radītos riskus, piemēram, saistībā ar vizīšu pārplānošanas nepieciešamību.
Medicīnas iestādēs darbdienu pārcelšana nav piemērojama visiem procesiem, jo slimnīcā ārstniecība un pacientu uzraudzība norisinās nepārtraukti, uzsver RAKUS.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnika, kā arī stacionāra “Biķernieki” acu traumpunkts, kā vienmēr, strādās bez brīvdienām un visu diennakti, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem akūtā veselības stāvoklī.
Austrumu slimnīcas piecu stacionāru, klīniku un nodaļu darbs atbilstoši katras struktūrvienības specifikai jāorganizē tā, lai piecu brīvdienu laikā no 24. līdz 28. decembrim tiku nodrošināta pacientu novērošana, terapijas korekcija, pārsiešana un nepieciešamo manipulāciju veikšana, skaidro iestādē. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta papildu personāla piesaiste brīvdienu periodā, sola RAKUS.