Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloks.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas infekciju bloks.
Foto. LETA/Lita Millere

Gaiļezerā svētku brīvdienās nodrošinās nepārtrauktu ārstniecību, bet ambulatorās pieņemšanas nenotiks 0

LETA
13:46, 21. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās nodrošinās nepārtrauktu ārstniecību, aģentūru LETA informēja RAKUS pārstāve Gundega Vārpa.

Kokteilis
Tikai šīs četras zodiaka zīmes mirdzēs visu 2026. gadu: kas tās sagaida
FOTO. Bērnudārzs, par kuru runā visa Latvija – tik grezna Ziemassvētku pasaka, šķiet, citviet nav redzēta
Kokteilis
“Nevarēju iedomāties, ka ar savu dēlu drīkstēs dalīties tikai dzīvoklī!” Didrihsonei pēc eglītes bērnudārzā uzbrukusi bēdiņa
Lasīt citas ziņas

Gada nogales svētku brīvdienu periodā no 24. līdz 28. decembrim un 31. decembrī, kā arī 2026. gada 1. un 2. janvārī RAKUS stacionāros tiks nodrošināta nepārtraukta nepieciešamo stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pacientiem, katrai ārstniecības struktūrvienībai organizējot nodaļu pacientu atbilstošu ārstēšanu un aprūpi.

Ārstu ambulatorās pieņemšanas un diagnostiskie izmeklējumi brīvdienu laikā no 24. līdz 28. decembrim un 31. decembrī, kā arī 2026. gada 1. janvārī nenotiks, un zvanus nepieņems arī vienotais pieraksta tālrunis. Šajos datumus zvanus nepieņems arī Austrumu slimnīcas vienotais pieraksta tālrunis, tāpēc šajā periodā slimnīca aicina pierakstīties elektroniski tās mājaslapā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pagājušajā gadā par to pašu maksāju 65–70 eiro, šogad jau 108 eiro.” Statistikā tas saucas – cenas krīt?
Veselam
Kulinārijas blogeris Pipars par skolu ēdienu: Bērniem nedrīkst būt priekšstats, ka “veselīgs” automātiski nozīmē “negaršīgs”
Šī aviokompānija liek “lielo izmēru” pasažieriem lūgs pirkt divu sēdvietu biļetes

Savukārt 2026. gada 2. janvārī ārstu ambulatorās pieņemšanas un diagnostiskie izmeklējumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā, un darbosies arī vienotais pieraksta tālrunis.

Tā kā Austrumu slimnīcas ārstniecības blokā darbdiena netiks pārcelta, atbilstoši ierastajai kārtībai šajā datumā tiks nodrošinātas gan ambulatorās ārstu pieņemšanas, gan diagnostiskie izmeklējumi.

Savukārt sestdien, 17. janvārī, kas daudzās organizācijās noteiktas kā pārceltā darbdiena, pakalpojumi netiks sniegti un nestrādās arī vienotais pieraksta tālrunis.

RAKUS norāda, ka šāda kārtība, nepārceļot darbdienu, it īpaši tik brīvdienām piesātinātā periodā, noteikta, lai nodrošinātu ārstniecības procesu nepārtrauktību, neradītu pārpratumus un novērstu izmaiņu radītos riskus, piemēram, saistībā ar vizīšu pārplānošanas nepieciešamību.

Medicīnas iestādēs darbdienu pārcelšana nav piemērojama visiem procesiem, jo slimnīcā ārstniecība un pacientu uzraudzība norisinās nepārtraukti, uzsver RAKUS.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnika, kā arī stacionāra “Biķernieki” acu traumpunkts, kā vienmēr, strādās bez brīvdienām un visu diennakti, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem akūtā veselības stāvoklī.

Austrumu slimnīcas piecu stacionāru, klīniku un nodaļu darbs atbilstoši katras struktūrvienības specifikai jāorganizē tā, lai piecu brīvdienu laikā no 24. līdz 28. decembrim tiku nodrošināta pacientu novērošana, terapijas korekcija, pārsiešana un nepieciešamo manipulāciju veikšana, skaidro iestādē. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta papildu personāla piesaiste brīvdienu periodā, sola RAKUS.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Ziemassvētku galda galā būs tukšums…” ģimene zaudējusi mīļo opi, iespējams, Bauskas slimnīcas ārstes nolaidīgas attieksmes dēļ
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
Veselam
Ja tuvinieks slimnīcā, tad – atceries! Gripas epidēmijas dēļ ierobežoti apmeklējumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.