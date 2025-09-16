Foto: Pexels,com

Videospēles cietumos nopietni apdraud drošību. Valdības lēmums gandrīz izraisa dumpi 0

LETA
21:45, 16. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Valdība šodien atbalstīja stingrākus ierobežojumus ieslodzītajiem, ierobežojot tādu videospēļu lietošanu, kurās var veikt saziņu, lai mazinātu iespējas šādi nodarboties ar jaunu noziedzīgu nodarījumu organizēšanu.

Jauno ierobežojošo izmaiņu virzīšana iepriekš izraisīja neapmierinātību daļā ieslodzīto, tiem mēģinot organizēt sava veida dumpi.

Tieslietu ministrijā norāda, ka videospēļu iekārtas pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījušas, un to funkcionalitāte cita starpā paredz iespēju tās izmantot ne tikai videospēļu spēlēšanai, bet arī neatļautai ieslodzīto saziņai – gan savā starpā, gan saziņai ar personām ārpus ieslodzījuma vietas.

Likums nosaka, ka apcietinātajiem ir tiesības lietot televizoram pievienojamās videospēles. TM uzskata, ka ir būtiski ierobežot dažādu videospēļu izmantošanu, kuru lietošanas laikā ir iespējams veikt saziņu ar citiem spēlētājiem.

Jau vēstīts, ka iepriekš pieņemti grozījumi, kuri paredz brīvības atņemšanas iestādēs ierobežot spēļu konsoļu lietošanu, kā arī stingrāk vērtēt apmeklētājus.

Jauno noteikumu mērķis ir ierobežot organizētās noziedzības un neformālās hierarhijas ietekmi Latvijas cietumos, izskaust neatļautu priekšmetu un vielu apriti, kā arī veicināt notiesāto iesaisti resocializācijas programmās.

Noteikumi paredz, ka notiesātajiem turpmāk būs atļauts lietot tikai tādas videospēļu konsoles, kuras tehniski nav iespējams izmantot saziņai ar citiem ieslodzītajiem vai personām ārpus cietuma. Konsoļu izmantošana būs iespējama tikai ar cietuma priekšnieka atļauju un noteiktā laikā. Tāpat tiks aizliegta jebkādu ierīču izmantošana, kas var pieslēgties internetam, datu pārraides tīkliem vai kalpot kā rācijas, telefoni, datori, planšetdatori vai datu nesēji.

