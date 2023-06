Foto: SHUTTERSTOCK

Vienkārši eksperimenti mājās, lai attīstītu bērnā pētnieka garu







Autore: Madara Stonkus, pirmsskolas “CreaKids” filiāles vadītāja

Bērnu izglītībai ir liela nozīme viņu intelektuālās attīstības un zinātkāres veicināšanā. Viens no veidiem, kā sekmēt bērna zinātkāri, ir pētniecība un dažādu aizraujošu eksperimentu veikšana kopā ar bērnu. Šādas aktivitātes sniedz iespēju iemācīties jaunas lietas, kā arī veicina bērnu kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Pirmsskolā bērni kopā ar skolotājiem biežie veic interesantus un izglītojošus eksperimentus, taču to vienlīdz aizraujoši var darīt arī mājās kopā ar vecākiem.

Bērnu zinātkāre ir dabiska

Bērni pēc savas būtības ir ļoti zinātkāri, ar vēlmi izzināt pasauli, izmēģināt un iepazīt jaunas lietas. Vecāku un arī skolotāju kopīgais uzdevums ir sekmēt un attīstīt šo zinātkāri, virzot to produktīvā gultnē. Ja vecāki ir klātesoši un rada atbalstošu un radošu vidi, bērns jutīsies drošs atklāt un izpētīt pasauli apkārt sev. Vienkārši un radoši eksperimenti, ko var veikt mājas apstākļos, ir veids, kā izklaidējošā veidā runāt arī par nopietnām lietām – vides aizsardzību, drošību, pārtikas atkritumu samazināšanu, dabas resursu taupīšanu u.c.

Netīras drēbes var izmazgāt, bet izlietu ūdeni – uzslaucīt

Galvenais, savlaicīgi pamanīt bērna interesi un aizraušanos, novērtēt to, neapspiežot dabisko vēlmi pētīt. Radoši pētnieciskajā procesā jāmēģina izvairīties no tādiem komentāriem kā “nedrīkst”, “nevar”, “izliesi”, “saplīsīs” – protams, vecākiem jābūt blakus un jārūpējas par bērna drošību, bet tajā pašā laikā jāatceras, ka netīras drēbes var izmazgāt, bet izlietu ūdeni – uzslaucīt. Ja pētniecības process, piemēram, dabas vērošana lietus laikā nozīmē dubļainus apavus un drēbes, bet rada prieku mazajā pētniekā, tas noteikti būs tā vērts.

“Mikrobi” no pipariem un mācīšanās regulāri mazgāt rokas

Kādus vienkāršus eksperimentus var veikt mājas apstākļos un kādus palīgmateriālus izmantot? Pirms doties uz veikalu iegādāties mazo pētnieku komplektus, noteikti vērts palūkoties uz lietām, kas jau ir atrodamas teju ikvienā mājā. Pavisam maziem bērniem ir liela interese darboties ar parastu ūdeni – tā ir iespēja mācīties arī par ūdens nozīmi dažādos mūsu dzīves aspektos. Pats vienkāršākais, ko var kopīgi darīt, ievietot ūdeni dažādas lietas – grimstošas un negrimstošas, pārrunājot, kāpēc vienas lietas peld, bet citas – nē. Tāpat ūdeni var lieliski izmantot, lai mācītos par tilpumiem, pārlejot to no viena trauka citā. Var izmantot arī dažādas pārtikas preces – eļļu, biešu sulu, sodu u.c., sajaucot ar ūdeni un novērojot rezultātus. Ļoti populārs ir arī t.s. mikrobu eksperiments – ūdenī jāieber pipari, tad jāiepilina ziepes un var redzēt, kā pipari jeb “mikrobi” “mūk” no ziepēm. Tas palīdzēs bērnam apgūt, cik svarīgi ir mazgāt rokas ar ziepēm, lai izvairītos no mikrobiem.

Avokado audzēšana un “raķete” no tējas maisiņa

Noteikti ieteicams izmantot arī dažādus dabas materiālus. Parādīt bērnam, kādas atšķirības rodas, ja puķi ieliek vāzē ar ūdeni, un, ja ieliek vāzē bez ūdens. Kopīgi savākt un izkaltēt dažādas koku lapas un ziedus, iestādīt sīpolus trauciņos uz palodzes, izaudzēt avokado kociņu no kauliņa, izveidot “raķeti” no tējas maisiņa, pašu spēkiem izveidot ziepju burbuļu šķidrumu un pūst burbuļus u.tml. Internetā ir pieejams plašs klāsts ar ieteikumiem un aprakstiem, lai mājas apstākļos īstenotu eksperimentus, kas ir ne tikai jautri, bet arī māca bērnam, cik svarīgi ir regulāri mazgāt rokas un zobus, regulāri padzerties ūdeni, rūpēties par augiem u.c.

Ikdienas pastaiga kā pētījums

Aizraujošs pētījums var būt arī ikdienas pastaigas laikā – pirms došanās pastaigā sastādiet uzdevumu lapu, piemēram, atrast piecus dažādus kokus, ieraudzīt divus dažādus putnus (pilsētā pavisam droši izdosies satikt vismaz zvirbuli un balodi), izmērīt, cik gara zāle izaugusi pie mājas vai pat uzzināt, cik dziļa ir peļķe pagalmā? Tad atliek vien atbilstoši saģērbties un doties veikt pētījumu, pastaigas laikā aizpildot lapu. Pēc pastaigas iespējams arī kopīgi pārrunāt redzēto – par koku augšanu un lapu krāsu maiņu, putni dzīvi pilsētā vai laukos u.tml. Ar lielākiem bērniem šādās uzdevumu lapās var iekļaut arī matemātiskus uzdevumus vai veidot to, piemēram, angļu valodā, vienlaikus mācoties arī jaunus vārdus.

Kopīgi pavadīts laiks

Pirmsskolā kopā ar skolotājiem bērniem pievēršas arī sarežģītākiem eksperimentiem. “CreaKids” reizi mēnesī notiek eksperimentu diena, kad pievēršamies maziem darbiņiem, bet reizi gadā tiek īstenots lielāks projekts, kas pēc tam tiek prezentēts visai grupiņai. Nereti šajos eksperimentos aktīvi iesaistās ne tikai bērni, bet arī vecāki, kuros arī pamostas iekšējais bērns, un viņi ar prieku izbauda lietas, kuras, iespējams, savā bērnībā nav darījuši.

Gan eksperimentos mājās, gan pirmsskolā svarīgākais ir mācības, ko gūstam tā laikā. Ne vienmēr eksperiments izdodas ar pirmo reizi – sīpollociņš var neizaugt, tējas maisiņš – neaizlidot. Tā ir iespēja bērnam parādīt, ka pēc pirmās neveiksmes nevajag mest visu malas, bet jāmēģina vēlreiz. Aprunājieties, pastāstiet, ka dažkārt nākas piepūlēties, lai sasniegtu rezultātu. Turklāt, reizēm pašu lielāko prieku rada nevis rezultāts, bet darbošanās visiem kopā.