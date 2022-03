Ilustratīvs foto

Vienkārši nejaukas pumpas? Nē, akne ir slimība Ieteikt







Akne būtiski iespaido dzīves kvalitāti – rada bažas par izskatu, ietekmē garīgo un emocionālo veselību, var traucēt personīgajā un profesionālajā dzīvē. Gandrīz 50% sieviešu vecumā virs 20 gadiem nākas sadzīvot ar akni un tās izraisītām sekām, bet vecumā virs 30 gadiem ar to saskaras 35% sieviešu, vēsta pasaulē veiktie pētījumi.

„Konsultējot aptiekas klientus, redzu, ka gaidas par ārstēšanas rezultātiem saskan ar to, ko uzrāda jaunākie pasaulē veiktie pētījumi – svarīgākais, ko ikviens aknes pacients vēlas panākt, ir tīra āda bez rētām un pinnēm,” stāsta „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Aknes psiholoģiskās blaknes

Aknes pacienta konsultēšana ir būtiska, lai laikus pamanītu, ka slimība izraisa ne tikai tiešus simptomus, bet negatīvi ietekmē arī emocionālo un psihisko stāvokli. Farmaceite uzsver: „Neskaitāmos pētījumos fiksētas ar pinnēm saistītas blakusparādības:

bažas par izskatu, tostarp zema pārliecība par sevi darbā;

iedragāta psihiskā veselība, depresijas, trauksmes gadījumi;

īpaši zems pašvērtējums aknes uzliesmojuma laikā;

aknes ietekme uz ikdienas dzīvi;

tas, kā apkārtējie uztver cilvēku ar akni.”

Ērika Pētersone saka, ka dažkārt pacientam ir iztrūkusi padziļināta saruna ar ārstu, kāds jūtās vīlies, meklē speciālistu, kurš iedziļinātos problēmā, cenšoties rast risinājumu.

„Tādēļ jo vairāk izceļas klienti, kam izvērsusies laba sadarbība ar speciālistu un ir piemērots individualizēts ārstēšanas plāns. Tad ir augsta uzticēšanās pakāpe ārstam un arī farmaceitam ir vieglāk palīdzēt, lai, visiem sadarbojoties, būtu iespējami labāki ārstēšanas rezultāti,” stāsta farmaceite.

Kā rodas akne?

Aknei nav viena pamatcēloņa, to var veicināt vairāki mehānismi, piemēram, sebuma ražošana – ja tas ir pārmērīgs, biezs, var bloķēt poras, aizturot baktērijas.

Cits iemesls – mainīta keratinizācija. Tas ir process, kurā ādas šūnas attīstās un piepildās ar proteīna keratīnu. Ja tas mainās, poras var aizsprostoties, aizturot baktērijas un sebumu un dažkārt izraisot arī iekaisuma procesu. Akni var veicināt arī baktērijas, kas dabiski dzīvo uz ādas. Vēl viens iespējamais iemesls ir iekaisuma reakcijas uz iesprostoto sebumu un/vai baktērijām veids un pakāpe.

Katru no šiem aknes veidošanās mehānismiem var ietekmēt vairāki faktori, tostarp ģenētika, vide, stress, hormoni. Poru aizsprostošanos var izraisīt sejas kopšanas produkti. Smēķēšana arī noteikti ir saistīta ar akni, lai gan precīzs mehānisms nav zināms. Baktēriju veidošanās var būt saistīta, piemēram, ar dzīvesvietu, dzīvesveidu, uzturu. Imūnsistēmu var ietekmēt miegs, uzturs un pat bērnībā gūtās traumas.

“Tas nav vienkārši. Ārsts var identificēt faktorus, kurus būtu iespējams mainīt, piemēram, ādas kopšanas līdzekļus, smēķēšanu, stresu. To var uzskatīt par profilaktisko aprūpi. Tomēr jāpatur prātā, ka produktu lietošanas pārtraukšana, smēķēšanas atmešana un stresa pārvaldīšana nemainīs iekaisumu vai neatvērs aizsprostotās poras, neiznīcinās baktērijas vai nekavējoties nemainīs sebuma ražošanu. Lai to izdarītu, akne ir jāārstē, un tam ir nepieciešami medikamenti,” saka farmaceite.

Ar ko var ārstēt akni?

Sievietes, kuras ilgstoši cieš no aknes, parasti par šo problēmu ir runājušas ar ģimenes ārstu, ir apmeklējušas dermatologu, konsultējušās ar ginekologu. Farmaceita ziņā ir skaidrot medikamentu lietošanas specifiku un brīdināt par iespējamām blakusparādībām,” saka farmaceite.

Lokāli lietojami antibakteriāli preparāti

Aknes terapijā mēdz lietot lokālus antibakteriālus preparātus. Ir pieejamas gan zāļu gatavās formas, gan tādas, ko pagatavo pēc ārsta izrakstītās receptes. Tiesa, vairums lokālās darbības medikamentu var izraisīt kairinājumu – ādas apsārtumu, sausumu, lobīšanos. Farmaceite uzsver: “Lai mazinātu blakusparādības, ir svarīgi ievērot pareizu lietošanas režīmu un klāt preparātu plānā kārtā. Ja blaknes ir izteikti traucējošas, jākonsultējas ar ārstu. Iespējams, būs jāmaina lietošanas biežums.

Lietojot šos līdzekļus, nedrīkst izmantot sauļošanās lampas un jāizvairās no tīšas un ilgstošas uzturēšanās saulē vai tā būtiski jāmazina. Ja nav iespējams izvairīties no stipras saules iedarbības, ieteicams uzsmērēt aizsarglīdzekli pret sauli un valkāt no saules pasargājošu apģērbu.”

Orāli lietojamas antibiotikas

Ērika Pētersone pamanījusi, ka pacienti mēdz būt bažīgi par ārsta izrakstītām orāli lietojamām antibiotikām: „Jā, blaknes ir iespējamas. Piemēram, orālās antibiotikas, kas iznīcina baktērijas un samazina iekaisumu, var izraisīt antibiotiku rezistenci vai caureju. Tomēr nereti antibiotikas ir iedarbīgākais līdzeklis, lai mazinātu strutainu iekaisumu. Rūpīgi jāievēro ārsta noteiktās medikamenta lietošanas devas, biežums un jāievēro nozīmētais lietošanas kurss.”

Hormonāla kontracepcija aknes terapijā

Uztraukumu par blaknēm sievietēm mēdz radīt arī pretapaugļošanās zāļu lietošana aknes ārstēšana. “Piemēram, pastāv neliels asins recekļu veidošanās risks un, lai gan ir ļoti zems krūts vēža risks (tas izzūd, pārtraucot lietošanu), pētījumi rāda, ka tabletes mazina olnīcu un endometrijas vēža risku. Hormonālās kontracepcijas terapijas efekts nebūs redzams tik ātri kā efekts pēc antibiotiku lietošanas kursa. Zāles parasti rekomendē lietot četrus, sešus mēnešus. Pārtraucot terapiju, akne var atgriezties.

Jāņem vērā, ka ne visām aknes pacientēm hormonālās kontracepcijas terapija darbosies vienādi efektīvi, jo pastāv iespēja, ka ir vairāk nekā viens mehānisms, kas izraisa akni.”

Farmaceite vēl piebilst, ka hormonālo kontracepciju ārsts nereti izraksta, sadarbojoties ar ginekologu, jo šāda terapija var gan ārstēt akni, gan nodrošināt kontracepciju. Sievietei gan jāpatur prātā, ka tablešu kontraceptīvais efekts var mazināties, lietojot antibiotikas, kā arī tad, ja vīrusa infekcijas ar caureju un vemšanu dēļ lieto absorbentus.

Īpaša ādas kopšana

Bieži vien slimības attīstības sākumposmā, pirms saņemties un doties pie dermatologa, aknes pacienti nolemj iegriezties aptiekā. Šādos gadījumos pareizas kosmētikas izvēle un farmaceita ieteikumi par sejas ādas kopšanu, ja akne ir vieglā formā, var palīdzēt risināt.

“Ādas kopšanas līdzekļu galvenās funkcijas ir maiga attīrīšana, saudzīga attaukošana, viegla nolobīšana (piemēram, lietojot salicilskābi vai līdzīgas darbības vielas saturošus līdzekļus), mitrināšana un pretiekaisuma iedarbība,” stāsta farmaceite un piebilst, ka ādas kopšanas līdzekļi, ko lieto aknes gadījuma, parasti satur AHA esterus, salicislkābi, citronskābi, kas veicina poru attīrīšanu. Savukārt cinka glikonāts samazina tauku pastiprinātu izdalīšanos. Enoksolons mazina aknes radīto ādas apsārtumu.

“Jebkuru ādas tipu un stāvokli ir nepieciešams arī mitrināt, tāpēc nereti sejas kopšanas līdzekļos, kas paredzēti aknes mazināšanai, ir pievienots glicerīns. Pateicoties sastāvā esošiem antioksidantiem tiek kavēta ādas tauku sabiezēšana un poru aizsprostošanās. Biežākā kļūda ir ādas pārāk bieža attīrīšana un izsausēšana ar spirtotiem losjoniem. Tas nav pareizi, un tauku dziedzerus tas mudina ražot vēl vairāk tauku,” skaidro farmaceite.

Lai arī ādas kopšana ikdienā ir svarīga aknes ārstēšanas sastāvdaļa, tā tomēr nevar aizvietot medikamentus. Taču ir skaidrs, ka jebkuru slimību ir vieglāk ārstēt tad, kad tā ir vieglā formā, tāpēc noteikti ir jāveic pareiza ādas profilaktiskā aprūpe.

„Akne ir delikāta problēma un ir ārkārtīgi svarīgi ar aknes pacientu par to runāt ieinteresēti, meklēt individualizētu pieeju un problēmas risinājumus. Pat tad, ja ārsts to jau ir izdarījis, ir vērts ieklausīties arī farmaceita sacītajā un izmantot viņa specifiskās zināšanas par ārstniecības līdzekļu sastāvu, blakusparādībām un mijiedarbību,” mudina “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.