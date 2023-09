Bezpilota lidaparāts nometis sprāgstvielas uz apakšstaciju Krievijas ciematā netālu no robežas, pārtraucot elektroapgādi slimnīcai, paziņojis Kurskas apgabala gubernators Romāns Starovoits, apgalvojot, ka tas bijis Ukrainas lidrobots.

Viņš pavēstīja, ka Ukrainas lidrobots nometis divus spridzekļus uz apakšstaciju Belajā, kas atrodas nepilnus 25 kilometrus no robežas.

“Viens no transformatoriem aizdegās. Piecām apdzīvotām vietām un slimnīcai tika pārtraukta elektroapgāde. Uz notikuma vietu devušās ugunsdzēsēju brigādes,” vietnē “Telegram” paziņoja Starovoits. “Elektroapgāde tiks atjaunota, tiklīdz tas būs droši,” viņš piebilda.

Krievija iepriekš paziņoja, ka ceturtdien ir iznīcinājusi divus Ukrainas lidrobotus virs Belgorodas apgabala. Kurskas un Belgorodas apgabali robežojas ar Austrumukrainu.

Kopš Ukraina jūnijā sāka pretuzbrukumu. lidrobotu uzbrukumi Krievijā nav retums. Kijiva lielākoties tieši neuzņemas atbildību, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jūlija beigās norādīja, ka Maskavas uzsāktais karš pakāpeniski atgriežas pašas Krievijas teritorijā, un uzsvēra, ka tas ir neizbēgams un taisnīgs process.

In the #Kursk region, a drone dropped two explosive devices on a substation. The #Russian Ministry of Defense stated that air defense allegedly destroyed 11 drones at night – one over the territory of the #Kaluga region and 10 over the Kursk region. pic.twitter.com/dkgxU66877

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2023