VIDEO. Nova Kahovkā ukraiņu “Vampīrs” likvidē okupantu vietvaldi 0

LETA, LA.lv
17:18, 2. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievu okupētajā Nova Kahovkā, Ukrainas Hersonas apgabalā, ukraiņu drona triecienā likvidēts kolaboracionists Volodimirs Leontjevs, liecina okupantu izveidotās Hersonas marionešu administrācijas vadītāja Volodimira Saldo paziņojumi.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Visi viņi “redzējuši” vienu un to pašu! Kādas nepatikšanas 2025. gada beigām sola pasaulslavenu praviešu vīzijas
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa ziņotā, Leontjevs tika ievainots ukraiņu drona “Vampire” triecienā un smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā, kur viņš no gūtajām traumām nomira.

Okupanti 2022.gada aprīlī iecēla Leontjevu par Nova Kahovkas marionešu padomes vadītāju. Tajā pašā mēnesī Ukrainas varasiestādes paziņoja, ka tur viņu aizdomās par sadarbību ar okupantiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirmais supermēness 2025. gadā: kam tas nesīs veiksmi, bet kam – nopietnus pārbaudījumus
VIDEO. Rīta barošanas laikā zirgu ganu sagaida liels un pūkains pārsteigums
“Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu!” Aktieris Andris Keišs atminas ko ļoti īpašu no savas bērnības

2022.gada jūlijā Ukrainas policija informēja Leontjevu, ka viņš tiek turēts aizdomās par līdzdalību žurnālista Oļeha Baturina nolaupīšanā, bet 2025.gada jūnijā viņš tika informēts par to, ka tiek turēts aizdomās par Berislavas mēra Oleksandra Šapovalova nolaupīšanu.

2023.gada maijā Leontjevs apgalvoja, ka pret viņu noticis atentāts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Viedoklis
Putina jaunākais “sasniegums”: zviedri runā par kodolieroču programmu
ASV kara studiju institūts brīdina par Kremļa viltīgo plānu pret NATO – vaina tiks novelta uz citiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.