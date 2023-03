Vindzoras vienošanās ir devusi cerību, ka starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību tiks atjaunotas attiecības, kas bija ļoti saspīlētas kopš 2016. gada “Brexit” balsojuma. Bijušais Īrijas premjers Bertijs Aherns šo vienošanos bez manāmas ironijas ir nodēvējis par tādu, kas ir tuvu utopijai. Foto: Alexfan32/SHUTTERSTOCK

Pagājušajā nedēļā panāktā vienošanās, kas tiek dēvēta par Vindzoras ietvaru un paredz labot breksita vienošanās procesā pieņemto bēdīgi slaveno Ziemeļīrijas protokolu, tiek uzskatīta par necerēti labu iznākumu ilgstošajām diskusijām starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību.

Jaunā vienošanās ir devusi cerību, ka starp abām pusēm tiks atjaunotas attiecības, kas bija ļoti saspīlētas kopš 2016. gada breksita balsojuma, un ka Stormontas asamblejā atgriezīsies Ziemeļ­īrijas Demokrātiskā unionistu partija (DUP). Šī partija jau gadu boikotē Ziemeļ­īrijas parlamenta darbu un kā priekšnosacījumu, lai atjaunotu savu darbību tajā, izvirzījusi prasību būtiski grozīt protokolu.

DUP līderis Džefrijs Donaldsons pagājušajā nedēļā paziņoja, ka viņa partijai absolūti galvenais ir nodrošināt, lai jebkuru ES tiesību aktu piemērošana pārrobežu tirdzniecībai nekavētu Apvienotās Karalistes spēju tirgoties iekšējā tirgū.

Unionistiem nav veto tiesību

Lielbritānijas un Īrijas valdības ir gudri piešķīrušas DUP tik daudz laika un telpas, cik partija prasa Ziemeļ­īrijas protokola labojumu detaļu izpētei, jo, lai arī tas netiek skaļi paziņots, uni­onistiem šoreiz nav veto tiesību. Apvienotās Karalistes plašākās intereses nosaka to, ka Vindzoras vienošanās turpinās darboties neatkarīgi no tā, vai DUP to akceptēs vai ne. Vienīgais, kas partijai ir pa spēkam, ir turpināt bloķēt Stormontas asamblejas atjaunošanu.

Īrijas premjerministrs Leo Varadkars ir paziņojis, ka Republikas valdība vēlas, cik vien tas iespējams, veicināt, lai tiktu atjaunots Ziemeļīrijas parlamenta un valdības darbs. Viņš norādīja, ka iedzīvotāji vēlas, lai viņu vietējās varas pārstāvji strādātu viņu labā saistībā ar jebkuriem jautājumiem – veselības aprūpes pakalpojumu problēmām Ziemeļīrijā, mājokļu krīzi vai dzīves dārdzības krīzi.

Īrijai šis jautājums ir ļoti jutīgs, jo tuvojas 1989. gadā parakstītā Lielās Piektdienas nolīguma par situācijas noregulēšanu Ziemeļīrijā 25. gadadiena, ko tiek plānots atzīmēt abās Īrijas salas pusēs. Nolīgums ne tikai paredz atvērtu Ziemeļīrijas un Īrijas robežu, bet arī to, ka ziemeļu provinces valdībā jābūt pārstāvētai lielākajai katoļu (republikāņu) partijai un protestantu (lojālistu) partijai.

Lielās Piektdienas nolīguma gadadienas atzīmēšanai tiks rīkotas īpašas ceremonijas, kuras plāno apmeklēt gan ASV prezidents Džo Baidens, gan Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks. Leo Varadkars ir paziņojis, ka šīs ceremonijas noritēs, kā plānots, neatkarīgi no DUP lēmuma attiecībā uz Vindzoras ietvaru.

Jaunā vienošanās ir “tuvu utopijai”

Bijušais Īrijas premjers Bertijs Aherns, kurš plāno kandidēt uz prezidenta amatu nākamajās vēlēšanās, ir paziņojis, ka, lai arī utopija neeksistē, Ziemeļīrijas uzņēmumiem jaunā vienošanās ir “tuvu tai”.

Viņš sacīja, ka Vindzoras ietvarā ierosinātās izmaiņas būtiski atvieglo birokrātiskos un izmaksu jautājumus.

“Tagad jums būs labi organizēta un ļoti vienkārša Apvienotās Karalistes iekšējā tirgus sistēma; jums būs Īrijas salas tirgus, kas ir būtisks tirgus, pateicoties milzīgajiem starptautiskajiem uzņēmumiem, kas mums ir Republikā, un jums būs vienotais tirgus. Kas var būt vēl labāk?”

Aherns prognozēja, ka unionisti rūpīgi izpētīs dokumentus un atgriezīsies ar precizējumiem, pirms izlemt, vai atbalstīt vienošanos un bruģēt ceļu uz atgriešanos pie varas Ziemeļīrijā vai neatbalstīt.

Sola atzinumu līdz mēneša beigām

Ziemeļīrijas Demokrātiskā unionistu partija (DUP) šonedēļ izveidoja astoņu cilvēku paneli, kas sniegs savu atzinumu par vienošanās pilno tekstu un detaļām. Panelistu vidū ir cilvēki ar politisko, juridisko un biznesa pieredzi, no kuriem lielākā daļa ir vēlēti DUP biedri vai saistīti ar partiju, tostarp bijušie tās līderi Pīters Robinsons un Arlēna Fostere.

DUP pašreizējais līderis Džefrijs Donaldsons sacīja, ka grupā tiks iekļauti arī “neatkarīgi domātāji, kuriem ir ietekme plašākā sabiedrībā”. Viņš uzsvēra, ka paneļa darbs ritēs paralēli partijas konsultācijām ar Apvienotās Karalistes valdību, kā arī ar plašu uni­onistu un lojālistu kopienu.

Džefrijs Donaldsons ir apsolījis, ka DUP savu viedokli par Vindzoras ietvaru paziņos “šī mēneša laikā”. Viņš gan piebilda, ka nenosaka marta beigas kā galējo termiņu, bet vēlētos, lai līdz mēneša beigām visi procesi būtu pabeigti.

Lai Vindzoras ietvars stātos spēkā, abām pusēm ir jāveic izmaiņas likumdošanā.

Saskaņā ar orientējošo grafiku ES vēstnieki Ziemeļ­īrijas protokola izmaiņas varētu apstiprināt līdz 17. martam, bet Eiropas lietu ministri to apstiprinās ministru sanāksmē Briselē 21. martā. Pēc tam izmaiņas tiks atspoguļotas Ziemeļīrijas protokola pielikumos un saskaņā ar ES noteikumiem dalībvalstīm tās būs jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu.