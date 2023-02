Katoliskā pārliecība Īrijas sabiedrībā joprojām ir ļoti spēcīga. Spilgts piemērs tam ir skolotāja Inoha Bērka cīņa, kas balstās viņa nelokāmajos reliģiskajos uzskatos, atsakoties atbilstoši uzrunāt savu skolnieku – transpersonu. Šis stāsts plaši izskanējis visā valstī. Foto: Strong Pictures/SHUTTERSTOCK

Katoliskā Īrija un transpersona skolas klasē: seksuālā izglītība “iet par tālu”? Ieteikt







Ingūna Mieze, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Katoliskā pārliecība Īrijas sabiedrībā joprojām ir ļoti spēcīga. Spilgts piemērs tam ir skolotāja Inoha Bērka cīņa, kas balstās viņa nelokāmajos reliģiskajos uzskatos, atsakoties atbilstoši uzrunāt savu skolnieku – transpersonu. Šis stāsts plaši izskanējis visā valstī.

Nelielas pilsētas Multifārnemas vidusskolas vācu valodas un vēstures skolotājs atteicies uzrunāt savu skolnieku – transpersonu – ar vēlamajiem vietniekvārdiem “they”/”them” (mūsdienās – viņi/viņiem, senākā lietojumā – nekatrā dzimte), bal­stoties uz to, ka tas ir pretrunā ar viņa reliģisko pārliecību. Skolotājs tika atlaists, bet turpināja katru dienu ierasties skolā. Tad skolas vadība vērsās tiesā, kas izdeva aizliegumu Inoham Bērkam tuvoties skolai. Skolotājs šo aizliegumu turpināja neievērot, un par to tiesa viņam piesprieda 108 dienu cietumsodu.

Inohs Bērks pavadīja cietumā trīsarpus mēnešus un pēc tam stājās Īrijas Augstākās tiesas priekšā. Viņš paziņoja, ka nevēlas tikt atbrīvots, kamēr nav attaisnots, jo uzskata, ka viņa ieslodzījums ir nelikumīgs. Skolotājs izaicinoši paziņoja tiesai, ka turpinās nepakļauties tiesas rīkojumam un turpinās ierasties skolā.

Pēc atbrīvošanas viņš turpināja katru dienu stāvēt pie skolas vārtiem, tāpēc tiesa nolēma viņam piespriest 700 € sodu par katru dienu, kad skolotājs tur ieradīsies.

Neraugoties uz to, Inohs Bērks, kurš nāk no plaši pazīstamas evaņģēlisko kristiešu ģimenes, turpina ierasties skolā. Pagājušajā nedēļā tiesa atteicās pieņemt viņa apelāciju attiecībā uz rīkojumiem, ko pret viņu izdevuši viņa bijušie darba devēji. Atlaistais skolotājs tika ar policijas palīdzību izvests no tiesas zāles, norādot, ka viņš pastāvīgi pārkāpj Augstākās tiesas rīkojumus.

Konflikts vēršas plašumā, un tā attīstībai seko liela daļa Īrijas sabiedrības.

Aborta aizliegums atcelts vien nesen

Katoliskajā Īrijā iedzīvotāju attieksme pret dažādiem seksuālās uzvedības veidiem un seksuālo izglītību būtiski ir mainījusies vien pēdējo dažu gadu desmitu laikā. Līdz tam likumi šajā jomā atspoguļoja katoļu baznīcas uzskatus par seksuālo morāli.

Piemēram, līdz 1979. gadam kontracepcijas līdzekļu imports un pārdošana Īrijā bija aizliegta ar likumu, pēc tam tas tika atļauts ar ārkārtīgi stingriem ierobežojumiem. Tikai 1985. gadā Īrijas valdība izrādīja nepakļaušanos katoļu baznīcai un atļāva kontracepcijas līdzekļu pārdošanu. Grūtniecības pārtraukšana līdz 2018. gadam Īrijā bija krimināli sodāms noziegums, un arī pašlaik likums nosaka, ka abortu drīkst veikt, tikai ievērojot ļoti stingrus nosacījumus.

Seksuālā izglītība “iet par tālu”?

Lai arī laika gaitā cilvēki ir kļuvuši pieņemošāki attiecībā uz seksuālo izglītību skolās, sabiedrībā joprojām attieksme pret to nav viennozīmīga.

Nesen noslēdzās sabiedriskā apspriešana par izmaiņām mācību programmā “Attiecību un seksualitātes izglītība” pamatskolas skolēniem, kuras laikā tika saņemtas atsauksmes no skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Plānotās izmaiņas paredzēja, ka pamatskolas līmenī 12–15 gadus veciem skolēniem 100 mācību stundu laikā tiks skaidroti tādi jautājumi kā seksuālā piekrišana, dzimumu stereotipi, attiecības, pornogrāfija internetā un dalīšanās ar seksuāla rakstura attēliem.

Īrijas Nacionālā izglītības satura un novērtēšanas padome pašlaik veic priekšlikumu apstrādi, un ir plānots, ka izmaiņas mācību programmā tiks ieviestas šī gada septembrī.

Padomes ziņojumā teikts, ka projekts tika uztverts “ļoti labi, bet no vecākiem saņemtas arī vērtīgas kritiskas atsauksmes, kas attiecas uz dzimumu identitāti un pornogrāfiju.

“Lielākajā daļā gadījumu iebildumi pret šo mācību programmu bija balstīti uz bažām par to, kā skolotāji pievērsīsies šai tēmai klasē, un bailēm, ka skolēni tiks pakļauti pornogrāfijai kā daļai no mācīšanās. Daļa vecāku ir nobažījušies par to, ka programmā trūkst atsauces uz morāles un ģimenes vērtībām.”

Baznīca pastāv uz savu

Nesen publiskotie dati gan liecina, ka atjaunotā seksuālās izglītības mācību programma sabiedrībā raisījusi ļoti dažādu attieksmi. Atsevišķas vecāku grupas tās sakarā ir iestājušās pret transpersonu ideoloģijas veicināšanu pārāk jaunu skolēnu vidū, savukārt vairākas katoļu iestādes ir uzstājušas, ka jebkuru mācību programmu skolās vajadzētu ļaut atjaunināt tikai saskaņā ar katoļu baznīcas ētikas kanoniem.

Turpretim daudzas sabiedriskās grupas atzinīgi novērtējušas projekta uzsvaru uz dzimuma identitāti, apgalvojot, ka ar dzimumidentitāti saistītu vietniekvārdu lietošana būtu jāiekļauj pro­grammā obligāti, bet termins “bioloģiskais dzimums” ir jāsvītro, jo to lieto, lai dēmonizētu transpersonu kopienu. Šī termina vietā tiek ieteikts lietot piemērotāku un iekļaujošāku terminu – “dzimšanas brīdī noteiktais dzimums”.

Īrijas Katoļu skolu patronu un pilnvarnieku asociācija ir paziņojusi, ka katoļu skolu ētikas kanonos ir jāņem vērā konstitucionāli aizsargātās patronu tiesības vadīt savas skolas no ticībā balstītas perspektīvas.

Savukārt Katoļu vidusskolu vecāku asociācija Nacionālā izglītības satura un novērtēšanas padomi apsūdz par cenšanos veicināt ideoloģiju, kas atsakās atzīt bioloģiskos pamatfaktus par labu jaunai dzimuma pašidentitātes doktrīnai.