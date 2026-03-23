Slepenas sarunas un konkrēts datums: vai karš ar Irānu drīz beigsies?

21:25, 23. marts 2026
Amerikas Savienotās Valstis, iespējams, jau noteikušas kara ar Irānu iespējamo beigu datumu. Par to, atsaucoties uz Izraēlas avotu, informē portāls Ynet.

Tiek norādīts, ka sarunas starp ASV un Irānu varētu notikt jau šonedēļ, iespējams, Pakistānā. Saskaņā ar avota sniegto informāciju amerikāņi par iespējamajām sarunām nav informējuši Izraēlu.

Avots, kurš runāja ar žurnālistiem, apgalvo, ka operācijas iespējamais beigu datums nav izvēlēts nejauši.

“Kara beigas 9. aprīlī ļautu Donaldam Trampam Izraēlas Neatkarības dienā ierasties Izraēlā, lai saņemtu Izraēlas balvu,” publikācija citē avota teikto.

Vienlaikus Izraēlas televīzijas 12. kanāls, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ziņo, ka vienošanās panākšanas iespējamība Irānas jautājumā joprojām tiek vērtēta kā zema.

Tikmēr Irānas parlaments paziņojis, ka neatgriezīsies pie sarunām ar ASV iepriekšējā formātā, vēsta izdevums Al-Mayadeen.

“Mēs neatgriezīsimies pie sarunu formāta, ko amerikāņi izveidoja pirms uzbrukuma 28. februārī,” sacīja Irānas parlamenta spīkera padomnieks Rasuli.

Pēc viņa teiktā, ziņas par iespējamām sarunām starp Vašingtonu un Teherānu neatbilst patiesībai, un Amerikas Savienotās Valstis “izmanto melošanas taktiku, kad cieš sakāvi”.

Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ir panākta 15 punktu vienošanās ar Irānu. Viņš norādīja, ka viens no galvenajiem punktiem paredz Teherānas apņemšanos neattīstīt kodolieročus. Tramps sarunas raksturojis kā “gandrīz perfektas”.

Tikmēr bijušais Nacionālā pretterorisma centra direktors Džozefs Kents paudis viedokli, ka Izraēla grauj Trampa centienus deeskalēt konfliktu ar Irānu. Pagājušajā nedēļā Kents atkāpās no amata, uzsverot, ka Irāna nerada tiešus draudus Amerikas Savienotajām Valstīm.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Irānā faktiski notiek režīma maiņa, pirmdien žurnālistiem sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.

Izraēlas un ASV karā ar Irānu jau ir nogalināti tik daudzi augstākie līderi, ka tā “automātiski ir režīma maiņa”, klāstīja Tramps.

ASV prezidents arī apgalvoja, ka noris sarunas ASV un Irānas starpā.

Irāna noliedz, ka šādas sarunas notiktu.

Kā pirmdien sacīja Tramps, ASV un Irānas sarunās, kuru rezultātā Teherānai būtu jāatsakās no savām kodolambīcijām un bagātinātā urāna krājumiem, ir “būtiski vienprātības punkti”.

Sarunas notiek ar “augstu personu”, bet ne ar valsts augstāko līderi, pauda ASV prezidents.

“Mēs esam iznīcinājuši vadības pirmo līmeni, otro līmeni un lielā mērā arī trešo līmeni, bet mēs runājam ar cilvēku, kas, manuprāt, ir ļoti respektēts un ir līderis,” Tramps sacīja žurnālistiem.

“Mēs vēlamies, lai nebūtu [urāna] bagātināšanas, bet mēs arī vēlamies bagātināto urānu,” viņš piebilda.

Tramps skaidri pauda, ka sarunas nenotiek ar Irānas jauno augstāko līderi Modžtabu Hamenei, bet gan ar cilvēkiem, kurus prezidents raksturoja kā “ļoti saprātīgus “.

Ja sarunas neizdosies, “mēs vienkārši turpināsim bombardēt no visas sirds”, brīdināja ASV prezidents..

Tramps pirmdien platformā “Truth Social” paziņoja, ka pēc “ļoti labām un produktīvām sarunām” ar Teherānu devis rīkojumu apturēt triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai, par ko viņš iepriekš tika brīdinājis.

Tramps piebilda, ka sarunas šonedēļ turpināsies.

Starp ASV un Irānu “pēdējo divu dienu laikā bija ļoti labas un produktīvas sarunas par pilnīgu un galīgu mūsu domstarpību atrisināšanu Tuvajos Austrumos,” pirmdienas rītā “Truth Social” pavēstījis prezidents.

Irānas ziņu aģentūra” Fars”, kas ir saistīta ar Islāma revolūcijas gvardes korpusu, noraida apgalvojumus par sarunām, norādot, ka nav nedz tiešu, nedz netiešu sarunu ar ASV, vēsta laikraksts “The Guardian”.

Arī Irānas Ārlietu ministrija norādījusi, ka nekādas sarunas ar ASV nav notikušas, vēsta Irānas oficiālā ziņu aģentūra IRNA.

