Goda ģimenes 11. un 18. novembrī vilcienos varēs braukt bez maksas 0
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, un Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā, 18. novembrī, goda ģimenes vilcienos varēs braukt bez maksas, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” (PV) pārstāvji.
Bezmaksas viena brauciena biļetes šajās svētku dienās varēs saņemt daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Tās būs pieejamas visās PV biļešu tirdzniecības kasēs vai vilcienā pie konduktora, taču biļetes ar 100% atlaidi nevarēs iegādāties PV tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē.
Biļetes varēs izmantot visi ģimenes locekļi – gan vecāki, gan bērni.
Lai saņemtu biļeti, būs nepieciešams uzrādīt derīgu apliecību “Goda ģimene” kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai skolēna vai studenta apliecību. Visiem nosauktajiem dokumentiem pasažieriem jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī vilcienā visa brauciena laikā, atzīmē PV.
Vienlaikus PV atgādina, ka svētku dēļ ir mainīts vilcienu kursēšanas grafiks. Pārceltās darba dienas dēļ vilcieni Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles un Skultes virzienā sestdien, 8. novembrī, kursēs pēc darba dienu grafika, bet 17. un 18. novembrī – pēc brīvdienu grafika.
Virkne vilcienu kursēs pēc atšķirīga grafika arī 9., 16., 17. un 18. novembrī, tāpēc PV aicina Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Siguldas virziena pasažierus šajā periodā vilcienu grafikam pievērst īpašu vērību.
PV tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā atrodamas visas aktuālās izmaiņas.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.