Edgars Rinkēvičs.
Edgars Rinkēvičs.
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Ja mums būtu prezidents, viņš šo Saeimu atlaistu…” Vairojas neapmierinātība ar Saeimas un prezidenta lomu 0

LETA, LA.lv
9:59, 8. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Sabiedrībā nerimst diskusijas par politisko situāciju Latvijā un Saeimas lēmumiem. Daudzi sociālo mediju lietotāji pauž neapmierinātību ar parlamenta darbu, apšaubot tā spēju pieņemt sabiedrības interesēm atbilstošus lēmumus.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Īpaša enerģija: 4 dzimšanas datumi, kas sevī ietver gudrību no iepriekšējām dzīvēm
Mājas
Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Lasīt citas ziņas

Saeimas deputātu vairākums 5. novembrī Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča Saeimai otrreizējai caurlūkošanai atdoto Stambulas konvencijas denonsēšanas likumu nodeva skatīšanai Ārlietu komisijā, nosakot, ka priekšlikumi likumam iesniedzami vienu gadu.

Priekšlikumus likumprojektam varēs iesniegt līdz 2026. gada 1. novembrim. Nākamā gada oktobra sākumā notiks Saeimas vēlēšanas, bet novembra sākumā uz pirmo sēdi jau varētu sanākt jaunievēlētais parlaments, kas nozīmē, ka arī likumu par izstāšanos no konvencijas pārskatīs nākamais Saeimas sasaukums.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Ak, mans Dievs!” smagās automasīnas šoferis iemūžina brīdi, kad ASV avarē kravas lidmašīna
VIDEO. “Sedas purvs – Latvijas safari” – iedzīvotājus sajūsmina kadri ar dzīvniekiem no Valmieras novada
VIDEO. No Kuldīgas līdz zvaigznēm: “Rudy’s Kombucha” uzlido kosmosā

Par gadu ilgu priekšlikumu iesniegšanas termiņu nobalsoja 53 deputāti no “Jaunās vienotības”, “Progresīvajiem”, “Apvienotā saraksta” un Nacionālās apvienības, pret bija 18 deputāti no “Latvija pirmajā vietā” un “Stabilitātei”, atturējās Skaidrīte Ābrama, bet izstāšanos no konvencijas līdz šim atbalstījušās Zaļo un zemnieku savienības politiķi un vēl pāris deputāti izvēlējās balsojumā nepiedalīties.

Gadu garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu Ārlietu komisijā bija rosinājusi noteikt Latvijas palikšanu konvencijā atbalstošā deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).

Partija “Progresīvie” pēc šī lēmuma izplatīja paziņojumu, kurā uzsvēra, ka Stambulas konvencijas denonsēšanas apturēšanu panāca sabiedrības gatavība aizstāvēt savas vērtības.

Politiķis Didzis Šmits sociālo mediju platformā “X” izsaka savu viedokli par valstī notiekošo: “Nu pat šis parlaments ir sevi diskreditējis līdz pilnībai. Parlaments, kas pieņem to, ka tā pieņemtie lēmumi var nebūt spēkā, parlaments, kas spēj nolemt vien to, ka lemt vairs nespēj… Ja mums būtu prezidents, viņš šo Saeimu atlaistu.”

Diskusijā iesaistās arī citi lietotāji, kuri raugās uz situāciju nedaudz pragmatiskāk. Kāds komentētājs norāda, ka prezidents pats par sevi nevar atlaist Saeimu, jo viņš ir “neatņemama darījuma sastāvdaļa”. Vienlaikus viņš piebilst, ka šī ir slikta ziņa par nākamā Saeimas sasaukuma iespējamo sastāvu.

Arī Dainis dalās savā viedoklī, uzsverot, ka prezidenta rīcība viņaprāt ir pareiza. Viņš pauž pārliecību, ka Valsts prezidents, nojaušot iespējamu partiju kukuļošanu un mēģinājumu ar Latvija Pirmajā Vietā (LPV) iniciatīvu radīt valstī haosu, ir devis iespēju sabiedrībai pašai izlemt situācijas iznākumu. “Rezultātā sabiedrība būs lēmusi, un visiem – mutes ciet,” raksta Dainis.

LA.LV Aptauja

Vai vajadzētu atlaist Saeimu?

  • Tas neko nemainītu
  • Man vienalga

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vairākums ir lēmis: Stambulas konvencijas denonsēšanas likumu pārskatīs nākamā Saeima
Stambulas konvencijas “liktenis” neskaidrs: Saeimas komisija atbalsta gadu ilgu priekšlikumu iesniegšanas termiņu
“Nevar ratificēt bez izņēmumiem!” Pēc Stambulas konvencijas trakuma Latvijā lietuvieši skaidri pasaka, kas viņiem tajā nepatīk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.