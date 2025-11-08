“Pat necerējām, ka tas varētu notikt tik īsā laikā.” Kā šobrīd klājas jaunietim, kurš gandrīz nomira pansionāta nolaidības dēļ? 0
Šā gada augustā portālā publicējām biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” šokējošo atklājumu par valsts aprūpes iestādē notikušo. Toreiz biedrība stāstīja par 18 gadus vecu jaunieti ar smagiem attīstības traucējumiem, kurš valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā (VSAC) tika atstāts novārtā un gandrīz nomira līdzcilvēku nolaidības dēļ.
Kad jaunietis tika pārvietots uz biedrības Grupu māju Priedaines ielā, viņa svars bija tikai 28,5 kilogrami. “Viņš bija nobadināts nevis tāpēc, ka pansionātā trūka pārtikas, bet tāpēc, ka viņa barošana prasa laiku,” toreiz norādīja biedrība, uzsverot, ka šādas situācijas ir sistemātiskas, nevis nejaušas.
Tagad, pēc vairāk nekā diviem mēnešiem, biedrība sociālajā tīklā “Facebook” dalījusies ar stāsta turpinājumu, atklājot, kā šis jaunietis atkopjas pēc piedzīvotā. Turpinājumā biedrības vēstītais sociālajā medijā “Facebook”.
“Ir pagājušas jau 72 dienas kopš pirmo reizi izstāstījām Tavu stāstu. To stāstu, kurš satricināja ne tikai mūs, bet daudzus cilvēkus.
Ilgs laiks…
Reizi pa reizei iedomājamies, ka kāds mūs noteikti informēs par pārmaiņām, kuras pateicoties Tavam stāstam noteikti ir sākušās. Tā mēs ceram!
Klusums…
Arī klusums ir nepieciešams. To mēs saprotam. Klusumā mēs ieklausāmies sevī, klusumā mēs gūstam spēku tam darbam, kuru darām. Un dažreiz klusums ir liecinieks…
Mums cilvēki bieži jautā, kā tev iet… Jo cilvēkiem Tu esi svarīgs! Mums visiem Tu esi svarīgs!
Mēs redzam Tavu personību! Tu skaidri dod ziņu, kad kaut ko negribi. Tu vari aizlikt roku mutei priekšā, kad kaut kas negaršo vai pagriezt galvu prom. Tu vari mums nodemonstrēt neapmierinātu sejas izteiksmi.
Tev patīk staigāt vertikalizātorā. Un Tev ir pirmie panākumi, tavs balsts uz pēdām uzlabojas. Iešana pa garo gaiteni veicas labi, nu bet tie pagriezieni – pie tiem vēl jāpiestrādā…
Tu sāc sadarboties. Pat necerējām, ka tas varētu notikt tik īsā laikā. Kad Tev palīdz ģērbties, Tu iesaisties.
Tevi interesē viss kas notiek apkārt, kas stāv uz galda, ko dara citi cilvēki. Tu mācies spēlēties un gūsti prieku no rotaļas. Un kad Tu izgāz lielo grozu ar bumbām, kādi tad ir smiekli… Kad esi mājās (grupu mājā) Tev patīk vakarā būt kopā ar visiem virtuvē, kur tiek gatavots ēdiens. Tev patīk būt klātesošam. Tev patīk sajūtas, kad visi kopā sēž pie galda un ēd. Tev patīk iet pastaigā pa ielu un vērot mašīnas un kā strādā traktors.
Tu burtiski ieelpo dzīvi ar visu savu būtību!
Tik daudz mēs varētu pastāstīt par šo laiku, kuru mums ir laimējies būt kopā ar Tevi. Laikam visvairāk par pateicības sajūtu. Par to, ka esam bezgala priecīgi par likteņa dāvāto iespēju būt kopā ar Tevi un pieredzēt (un spēt saskatīt!) tās izmaiņas, kuras nes katra diena. Mēs esam pateicīgi par to, ka Tu mūs māci būt pacietīgiem. Steigā bieži pazaudējam svarīgāko. Bet Tu mums neļauj steigties!
Šobrīd Tu esi mūsu vēstnesis!
Mēs esam pateicīgi Tev par to spēku, kuru Tu mums dod, lai mēs neatlaidīgi turpinātu darbu pie grupu mājas izveides jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem traucējumiem. Un pateicoties Tev esam stingri apņēmušies, ka vismaz puse no tiem jauniešiem ar smagiem traucējumiem, kuri nākotnē dzīvos Grupu mājā, būs no valsts ilgstošas aprūpes centriem. Jo nekas nevar būt lielāks uz pasaules, kā dot iespēju cilvēkiem piedzīvot savu dzīvi.
PS. Pievienojam Tavu foto no pirmā mēneša un šīs nedēļas. Lai uzceltu Grupu māju, mēs turpinām kampaņu “Miljons sveču grupu mājai”, kuru var atbalstīt gan iegādājoties sveces, gan ziedojot.
Sveces ir iespējams iegādāties gan klātienē Sveču darbnīcā, Imantas 8.līnija 1 korpuss 3, gan internetveikalā www.miljonssvecu.lv Mēs būsim no sirds pateicīgi arī par katru ziedojumu lielā mērķa piepildījumam!
Konts ziedojumiem ar pārskaitījumu:
“Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Biedrība,
Reģ nr. 40008150439,
Konts: LV36HABA0551043713971
Jūs varat veikt ziedojumu arī ar PayPal interneta pārskatījumu. Adrese ziedojumu pārskaitīšanai PayPal sistēmā ir [email protected] Mums var ziedot arī “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” mājas lapā: http://www.lkndz.lv/ziedot/”