"Vīriešiem ir raksturīga nekritiskāka attieksme pret sevi." Juris Pūce par sieviešu un vīriešu ambīcijām darba tirgū







SEB bankas pētījuma dati liecina, ka apmēram trešdaļa jeb 30% Latvijas jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem savas zināšanas un pieredzi vērtē augstu un atzīst, ka jau tagad viņi pelnījuši algu virs 1500 eiro “uz rokas”. Savu pieredzi un zināšanas, lai saņemtu atalgojumu virs 1500 eiro, visaugstāk vērtē Rīgā un Pierīgā dzīvojošie. Daudz ambiciozāki ir vīrieši – algu virs 1500 eiro kā atbilstošu savām zināšanām un prasmēm norāda 45% vīriešu un vien 14% sieviešu. TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” pētījuma rezultātus komentē ekonomists, partijas “Latvijas attīstībai” līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce.

“Mani absolūti neizbrīna fakts, ka 45% vīriešu un tikai 15% sieviešu vēlas algu virs 1500 eiro. Manā pieredzē nekad nav bijis tāds gadījums, kad sievietes ambīcijas ir lielākas par prasmēm, tādi ir reti izņēmumi. Vīrieša gadījumā – biežāk nekā parasti. Vīriešiem ir raksturīga nekritiskāka attieksme pret sevi,” uzskata Pūce.

Ekonomists stāsta, ka bieži vien, piemēram, amatu konkursos atnāk pilnīgi nepiemēroti kandidāti, bet viņi tāpat mēģina ar domu “ja nu sanāks”, savukārt sievietes vismaz trīs reizes pārdomās, vai tiešām ir piemērotas amatam.

“Mani arī nepārsteidz tā summas, ko cilvēki sauc, jo tās nemaz nav tik radikāli augstākas par reālo tirgus situāciju. Nav tā, ka nebūtu šādu darba vietu. Skaidrs, ka tādu nav ļoti daudz. Bet tas, kas Latvijā ilgstoši pietrūkst, ir izpratne par to, kā funkcionē un ko nozīmē būt par darbinieku no darbadevēja perspektīvas. Piemēram, ja darbiniekam ir jāsamaksā 1500 eiro ‘uz rokas’, tas nozīmē, viņš reāli darba devējam izmaksās 2700-2800 eiro, un atkarībā no jomas cilvēka darbam, piemēram, sabiedriskajā ēdināšanā ir jāienes summa trīs reizes, rūpniecībā – reiz pieci,” turpina Pūce.

