"Mums ir darba roku deficīts – ļaujiet sievietēm strādāt, saglabājot māmiņu pabalstu," iesaka Māris Rēvalds







TV24 raidījumā “Preses klubs” tika apspriests aktuālais jautājums par demogrāfijas jautājumiem Latvijā, tajā skaitā par bērnudārzu tematiku, kā arī par sievietēm darba tirgū – par viņu ātrāku atgriešanos darbā, kamēr vēl viņas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un saņem tā sauktos “māmiņu pabalstus”.

“Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds raidījumā uzsvēra, viņaprāt, vēl vienu “svarīgu aspektu”, proti, par sieviešu atgriešanos darba tirgū.

“Es nesaprotu, kāpēc saglabājot pabalstu, nevarētu ļaut tām sievietēm sākt strādāt? Tas ir tikai ieguvums. Mums ir tāds darba roku deficīts – ļaujiet taču viņām atgriezties! Tāpat tas pabalsts viņām ir jāmaksā, beidziet! Nu, labi, tagad viņas sēž līdz galam [bērna kopšanas atvaļinājumā – red.] un neatgriežas ātrāk atpakaļ tajā darba tirgū, ko viņas varētu darīt, un – it sevišķi apstākļos, kad kovids (Covid-19) mums iemācīja strādāt attālināti,” emocionāli savu viedokli “Preses klubā” pauda Rēvalds.

Attālinātais darbs esot liels ieguvums daudzās jomās – šī te spēja strādāt attālināti, uzskata “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs. Tāpēc viņš domā, ka par šo jautājumu ir jāpadomā “deputātu kungiem”, jo tas būtu liels ieguvums tautsaimniecībai.

“Tas īstenībā ir saistīts ar to iniciatīvu vietnē “Mana balss” – par četru nedēļu darbadienu nedēļu, un es ceru, ka tā diskusija tur nenoklusīs tāpēc, ka uzreiz to četru darbadienu nedēļu neieviesīsim. Patiesībā daudz var izdarīt pie moderniem darba apstākļiem – attālinātā darba, kad ir daudz lielāks standarts nepilnas slodzes, bet vienlaikus ar pietiekamu nodrošinājumu. Līdz ar to var savienot krietni vieglāk, piemēram, ar laika pavadīšanu kopā ar bērniem. Šajā ziņā šie temati šobrīd tiešām ir darba kārtībā,” tā “Preses klubā” piebalsoja 14.Saeimas deputāts (Pro) Edmunds Cepurītis, uzklausot Rēvalda ieteikumu par ļaušanu sievietēm strādāt un atgriezties darba tirgū, vienlaikus saglabājot “māmiņu pabalstus”.

Diskutējot raidījumā par šo jautajumu, “Māmiņu kluba” vadītāja Sandija Salaka-Krūkle arī izteica savu viedokli, sakot, ka piekrīt Rēvaldam. “Jaunās māmiņas, jaunie vecāki var būt ļoti pilnvērtīgi darba tirgū, un citām ģimenēm tas tiešām ir izdzīvošanas jautājums, jo ar pabalstiem nepietiek šobrīd, jā,” sacīja Salaka-Krūkle.