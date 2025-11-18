Ekrānšāviņi “Facebook”

“Kā lai tiek līdz Rīgai?” Izskatās, ka visi ir gatavi ziemai, tikai ne autoceļu uzturētāji 3

LA.LV
13:22, 18. novembris 2025
Kāds ziemu gaida ar nepacietību, citam tā nav pa prātam. Lai vai kā, no tās izvairīties nevaram. Tāpat jāgatavojas būt uzmanīgākiem uz ceļa. Tomēr situāciju nopietni pasliktina netīrīti autoceļi.

“Latvija nav pelnījusi neatkarību.” Sieviete skarbi izsakās par Latviju un sadusmo tautiešus 29
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
“Ko tālāk? Jāņi – šašlika svētki?” Soctīklos uzvirmo neapmierinātība par dzirdēto 18. novembra koncertā pie Brīvības pieminekļa
“Ventspils-Rīgas A klases ceļa posms līdz Talsiem. Par kuru kravas transports maksā ceļu nodevu. Kā jebkurš nodokļu maksātājs, atstāju savu nodevu par ceļa kvalitāti un drošību! Šorīt braucot pie bērniem uz Rīgu, lai godinātu Latvijas svētkus, netieku laicīgi, jo ceļa kvalitāte ir bīstama. Priecīgus svētkus,” vietnē “Facebook” raksta Monta.

Viņas pievienotajā attēlā redzams, ka ceļš nav tīrīts un ir kārtīgi apsnidzis.

Daiga komentāros ironizē, ka atkal neesam gatavi ziemai. Hedviga pauž līdzīgi, sakot, ka ziema atnāca negaidīti.

Savukārt Inta aicina braukt piesardzīgi. Viņa raksta, ka Pierīgā no sniega ne miņas. Tur cilvēki bauda zaļu zālīti un sauli.

Arī Iveta “Facebook” dalījusies ar līdzīgu publikāciju. Viņas video redzams, kā puteņo. Ceļš gan ir labākā stāvoklī. Viņa pie video jautā: “Kā lai tiek līdz Rīgai?” Putenis bijis pirms un pēc Skrundas.

Cilvēki komentē situāciju. Paskatīsimies, ko viņiem sakāms!

“Ja šoferīts brauc prātīgi, tad jau tiksi līdz Rīgai!”

“Vismaz sajuti Latvijas ziemu. Liepājā arī dažas pārslas pavirmoja pa gaisu.”

“Pavasarī izlien sniegpulkstenīši — ziemas sākumā čīkstulīši!”

“Jauki! Uz Latvijas valsts svētkiem viss balts!”

“Pirmo reizi dzīvē pa sniegotu ceļu braucat?”

