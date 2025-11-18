Kas notiks ar ķermeni, ja katru dienu ēdīsi žāvētas plūmes? Negaidīti ieguvumi īpaši sievietēm gados 0
Ik dienu žāvētu plūmju patēriņš palēnina ar osteoporozi saistītā kaulu zuduma progresēšanu. Par to liecina vienu gadu ilgs, kontrolēts pētījums, par ko raksta SciTechDaily. Saskaņā ar to, ko veica Pensilvānijas universitātes zinātnieki, žāvētas plūmes var palīdzēt aizsargāt kaulu struktūru un izturību sievietēm pēcmenopauzes periodā.
Žāvētās plūmes satur bioaktīvus savienojumus, piemēram, polifenolus, kas var mazināt iekaisuma procesus, kas izraisa kaulu zudumu. Lai noskaidrotu, vai žāvētu plūmju ikdienas patēriņš ietekmē kaulu kvalitāti, zinātnieki veica 12 mēnešus ilgu kontrolētu pētījumu, kurā piedalījās 235 sievietes pēcmenopauzes periodā.
“Dalībnieki tika iedalīti vienā no trim grupām: bez žāvētām plūmēm; 50 grami jeb četras līdz sešas žāvētas plūmes dienā; vai 100 grami jeb 10 līdz 12 žāvētas plūmes dienā. Ik pēc sešiem mēnešiem eksperimenta dalībnieki tika pārbaudīti ar perifēro ierīci kvantitatīvā datortomogrāfija (CPCT), kas ļauj veikt šķērsgriezuma attēlus, lai izmērītu trīsdimensiju kaulu masas blīvumu, kaulu ģeometriju un kaulu stiprumu,» skaidrots publikācijā.
“Lai gan sievietes abās grupās guva labumu no žāvētām plūmēm, četras līdz sešas žāvētas plūmes dienā varētu būt pieņemamāka deva. Sievietes 100 gramu žāvētu plūmju grupā biežāk izstājās, jo bija nogurušas no tik daudz žāvētu plūmju iekļaušanas ikdienas uzturā,” piebilsts materiālā.
Pētījuma rezultāti liecina, ka žāvētu plūmju ikdienas lietošana var palēnināt ar vecumu saistītu kaulu zuduma progresēšanu un samazināt lūzumu risku. “Šis ir pirmais kontrolētais pētījums, kurā tika pārbaudīti trīsdimensiju kaulu apskates rezultāti attiecībā uz to struktūru un paredzamo kaulu stiprumu. Pētījumā skaidri novērots, ka žāvētu plūmju ikdienas patēriņš ietekmē faktorus, kas saistīti ar lūzumu risku.”
Publikācijā atzīmēts, ka kauli sastāv no dinamiskiem audiem, kas pastāvīgi pārveidojas. “Ar gadiem paātrinātais kaulu masas zudums var izraisīt osteoporozi, slimību, kurā kaulu audi kļūst mazāk blīvi un mainās to struktūra, padarot tos vājākus un palielinot lūzumu risku. Vairāk nekā 10 miljoni amerikāņu cieš no šīs slimības, tā ir biežāka sievietēm nekā vīriešiem, kā arī gados vecākiem cilvēkiem,” teikts rakstā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem