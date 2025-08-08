Var izraisīt kuņģa “katastrofu”: 7 pārtikas produkti, kurus labāk neēst pirms lidojuma 0
Ceļošana ar lidmašīnu bieži vien ir saistīta ar zināmu stresu un diskomfortu, īpaši, ja runa ir par gariem lidojumiem. Tomēr viens no biežāk nepamanītajiem faktoriem, kas var ietekmēt mūsu pašsajūtu gaisā, ir tas, ko mēs apēdam pirms izlidošanas. Nepareiza ēdiena izvēle var pārvērst šķietami normālu lidojumu par īstu pārbaudījumu vēderam.
Gremošanas sistēma lidojuma laikā darbojas lēnāk, un jebkādas kļūdas ēdienkartē var pastiprināt vēdera uzpūšanos, smaguma sajūtu vai pat nelabumu. Tā vietā, lai ļautos ātram uzkodām lidostā vai smagam maltītes kārdinājumam pirms pacelšanās, ir vērts pievērs uzmanību tam, kāda pārtika var negatīvi ietekmēt mūsu gremošanas sistēmas darbību
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.