Ziņas sodu reģistrā – kādas, kam un cik ilgi redzamas?





Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kas un cik ilgi var piekļūt informācijai par personas dzīves laikā piemērotajiem sodiem? Vai arī ziņas par izdarītiem nelieliem administratīvajiem pārkāpumiem, piemēram, ātruma pārsniegšana, vadot auto, vai auto atstāšana neatļautā vietā, atrodamas un tiek glabātas visu mūžu?” – jautā Māris K.

Ziņas gan par noziedzīgus nodarījumus, gan administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām tiek uzskaitītas Sodu reģistrā – valsts informācijas sistēmā, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centrs. IeM Informācijas centrā skaidro – ja personai ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta vai piemērots sods, tad tā būs Sodu reģistrā. Izņemot, ja sods uzlikts, pārkāpumu fiksējot ar tehniskajiem līdzekļiem (radariem un apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpuma fiksācija bez personas klātbūtnes). Datus, kas iegūti, izmantojot tehniskos līdzekļus, glabā trīs mēnešus pēc administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā soda izpildes vai administratīvā soda izpildes noilguma termiņa beigām.

Jebkurš var pieprasīt aplūkot savu sodāmības vēsturi, saņemot ziņas no Sodu reģistra. Taču, lai iegūtu informāciju par citiem, nepieciešama attiecīga pilnvara vai apliecinājums atkarībā no pieprasītās informācijas un mērķa, jo reģistrā iekļautās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija. Rīcība ar to reglamentēta normatīvajos aktos.

Pieprasīt un saņemt ziņas no Sodu reģistra var:

• privātpersona – ziņas par sevi, kā arī normatīvajos aktos konkrēti norādītos gadījumos un apjomā citu reģistrā iekļauto informāciju;

• operatīvie darbības subjekti, iestādes vai personas, kuras pilnvarotas veikt izmeklēšanu, prokuratūras struktūrvienība un tiesa;

• iestāde, kas tiesīga izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;

• cita valsts un pašvaldību iestāde – ziņas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem;

• darba devējs – ziņas, kas nepieciešamas, lai pārbaudītu fiziskās personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, pieņemot to darbā vai dienestā (piemēram, pedagogam – vai nepastāv Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē);

• aizstāvis – ziņas par aizstāvamo;

• zvērināts tiesu izpildītājs;

• ES dalībvalsts centrālā iestāde – ziņas par personas notiesāšanu.

Reģistra aktuālajā datubāzē glabā ziņas par aizturētajiem, aizdomās turētajiem, apsūdzētajiem, kā arī tiem, pret kuriem sākts kriminālprocess vai pret kuriem notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai – līdz brīdim, kad šis statuss tiek zaudēts. Reģistrā arī glabā ziņas par notiesātajiem – līdz brīdim, kad sodāmība dzēsta vai noņemta, bet, ja piemērots medicīniska vai audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, – līdz brīdim, kad medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis atcelts vai audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis izpildīts. Bet cik ilgi tiek glabātas ziņas par administratīvajiem pārkāpumiem? Līdz brīdim, kad no administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā soda izciešanas vai izpildes vai no administratīvā soda izpildes noilguma iestāšanās ir pagājis gads.

Arhīva datubāzē ziņas glabā ilgāk

Taču ziņas par personu izdarītajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem krietni vien ilgāk tiek saglabātas Sodu reģistra arhīva datubāzē. Par administratīvo pārkāpumu izdarījušu personu reģistra arhīvā informācija tiek glabāta gadu pēc personas nāves vai 10 gadus pēc administratīvā pārkāpuma lietā piemērotā soda izciešanas vai izpildes vai administratīvā soda izpildes noilguma iestāšanās. Bet par tiem, kuriem dzēsta vai noņemta sodāmība, pret kuriem sāktais kriminālprocess izbeigts, kā arī attaisnotajiem un tiem, kuriem piemērotais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis izpildīts vai piemērotais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis atcelts, Sodu reģistra arhīvā ziņas glabā vēl gadu pēc nāves, bet ne ilgāk kā 100 gadu pēc dzimšanas.

Detalizēti par to, kāda informācija attiecīgo pārkāpumu vai noziedzīgo nodarījumu gadījumā tiek uzkrāta Sodu reģistrā, atrunāts Sodu reģistra likumā un Ministru kabineta noteikumos nr. 563 Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņa noformēšanas prasībām.