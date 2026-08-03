Tavs asinsspiediena mērītājs, iespējams, “melo”: kā rokas pozīcija ietekmē rādījumus 0
Ikdienas asinsspiediena pārbaude ārsta kabinetā var būt pārsteidzoši neprecīza nelielu sīkumu dēļ, jo svarīgi ir ņemt vērā daudzus faktorus.
Augsts asinsspiediens ir sirdslēkmju un insultu cēlonis, taču ikdienas pārbaude, kas to atklāj, var būt pārsteidzoši neprecīza. Pietiek ar rokas pozu šurp vai turp par 5 cm, lai tavi rādījumi nonāktu bīstamajā zonā.
Džona Hopkinsa universitātes pētījumā atklājās, ka pacientam, kura roka nokarājas uz leju, asinsspiediena rādījumi var būt līdz pat 7 dzīvsudraba milimetriem augstāki nekā tiem, kuru roka balstās uz galda. Šī atšķirība var pārvietot tava asinsspiediena rādījumus no “paaugstināta” kategorijas uz bīstamo “2. stadijas” kategoriju, vēstīts portālā Earth.com.
Lai simulētu reālās pasaules apstākļus, pētnieki lūdza katram dalībniekam pirms katra asinsspiediena mērījuma divas minūtes pastaigāties. Pēc tam viņi piecas minūtes atpūtās klusā telpā, sēžot ar atbalstītu muguru un kājām. Katrs dalībnieks veica četras trīs mērījumu kārtas, izmantojot dažādas roku pozīcijas.
Atkārtojot mērījumus ar roku uz galda procesa beigās, komanda ņēma vērā dabiskās asinsspiediena svārstības laika gaitā.
Gandrīz puse ASV pieaugušo dzīvo ar hipertensiju – pastāvīgi paaugstinātu asinsspiedienu, kas rada slodzi sirdij un asinsvadiem. Ārsti paļaujas uz vienu “momentuzņēmumu”, kas bieži vien tiek uzņemts mazāk nekā minūtes laikā, lai izlemtu, vai sākt lietot medikamentus visu mūžu.
Pētījumā piedalījās 133 brīvprātīgie no Baltimoras vecumā no 18 līdz 80 gadiem, kuri mainīja pozas: roka uz galda; roka klēpī; roka karājas pie sāna.
Salīdzinot ar standarta pozīciju (roka uz galda), roka klēpī radīja vidēji par 3,9 mmHg augstāku sistolisko un par 4 mmHg augstāku diastolisko spiedienu. Ar neatbalstītu roku tika sasniegti attiecīgi 6,5 mmHg un 4,4 mmHg augstāki sākotnējā līmeņa rādījumi.
Nepareizi rādījumi parādās pacienta kartē, veidojot diagnozes un ietekmējot ārstēšanas plānus, kas ir spēkā gadiem ilgi. Šī tendence novērojama gan jauniem, gan veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar un bez aptaukošanās, kā arī tiem, kuriem jau bija diagnosticēts paaugstināts asinsspiediens.
Kā pareizi izmērīt asinsspiedienu
Galda līmeņa balsts notur aproces viduspunktu sirds viduspunkta līmenī, izlīdzinot hidrostatisko spiedienu artērijās.
Nolaid roku zemāk, un gravitācijai būs nepieciešams lielāks spēks, lai virzītu asinis uz augšu, tāpēc ierīce reģistrē pārmērīgo spiedienu.
Amerikas Sirds asociācija iesaka medmāsām nosēdināt pacientus krēslā ar atzveltni, ar taisnām un nekrustotām kājām, un rokām, kas balstītas uz stabilas virsmas, vienā līnijā ar labo sirds priekškambari. Pat labi apmācīti mediķi ne vienmēr ievēro apmācības ieteikumus. Dažreiz liekas, ka “gandrīz pareizi” ir pietiekami labi, taču pētījumi liecina, ka tas joprojām noved pie nepareiziem skaitļiem.