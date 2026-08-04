Ilustratīvs foto,
Ilustratīvs foto,
Foto: Ieva Makare/LETA

Liepājnieki “TikTok” tiešraidē pamana piedzērušos māti ar maziem bērniem: policijai ierodoties, paveras gaužām skumjš skats 0

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LETA
14:50, 4. augusts 2026
Ziņas Krimināls

Videoplatformas “Tiktok” tiešraidē Liepājas iedzīvotāji vakar pamanījuši piedzērušos sievieti ar diviem mazgadīgiem bērniem un par to vēstījuši pašvaldības policijai, aģentūru LETA informēja Liepājas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kaspars Vārpiņš.

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Pirmdien, 3. augustā, ap plkst. 23 Liepājas pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka kāda sieviete no Liepājas acīmredzamā reibuma stāvoklī veic video tiešraidi “Tiktok”, kurā redzami arī divi mazi raudoši bērni. Informācijas sniedzējs varēja norādīt adresi, no kuras tiek veikta šī tiešraide.

Policistiem, ierodoties notikuma vietā, durvis atvēra sieviete manāmā reibuma stāvoklī. Pēc jautājuma, vai sieviete dzīvoklī atrodas viena, viņa kļuva agresīva un centās ar varu aizvērt dzīvokļa ārdurvis. Dzīvokļa iekšpusē bija dzirdams, ka raud zīdainis.

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Ieejot dzīvoklī, bija jūtama nepatīkama smaka, uz grīdas bija nomestas alkohola pudeles, segas, spilveni kā arī plastmasas spainītis – pilns ar cigarešu izsmēķiem. Grīdas bija nolietas ar nezināmas izcelsmes šķidrumu. Sieviete apgalvoja, ka ir dzērusi tikai alu.

Sieviete, sēžoties gultā, uzsēdās savam zīdainim un kļuva agresīva pret policijas darbiniekiem.

Sieviete ar bērnu rokās centās iesist policijas darbiniekam un uz rīkojumiem, lai nomierinās un apsēžas, nereaģēja, dzīvoklī konstatēto situāciju raksturo Vārpiņš.

1999. gadā dzimušajai sievietei tika atņemts zīdainis, kā arī, lai neapdraudētu bērnu veselību un dzīvību, sieviete tika aizturēta izmantojot roku dzelžus, piebilst policijas priekšnieka vietnieks.

Dzīvoklī atradās divi bērni – divus gadus vecs un sešus mēnešus vecs – par kuriem sieviete acīmredzami nespēja parūpēties. Lai noskaidrotu bērnu veselības stāvokli, notikuma vietā tika piesaistīti arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, sievietei tika konstatēts 2,29 promiļu reibums.

Bērni tika izņemti un nodoti krīžu audžuģimenei. Tā kā sieviete bija agresīva, viņa tika nogādāta Liepājas pašvaldības policijas pagaidu turēšanas telpās, kā arī pret sievieti tika sākts administratīvā pārkāpuma process. Par notikumu informēta Bāriņtiesa, lai noskaidrotu lietas apstākļus, informē Vārpiņš.

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