Latvijā bāzētā aviokompānija “SmartLynx” iesniegusi maksātnespēju – kas notiks ar lidojumiem? 0
Latvijā bāzētā aviokompānija “SmartLynx Airlines” ir iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu Rīgas rajona tiesā, aģentūrai LETA sacīja “SmartLynx Airlines” līdzšinējais izpilddirektors Edvins Demeņus.
Viņš sacīja, ka tiek gaidīts tiesas lēmums par maksātnespējas procesa sākšanu, pēc kura uzņēmums sadarbosies ar maksātnespējas administratoru atbilstoši likumam.
Viņš skaidroja, ka “SmartLynx” plānoja līdz šā gada 15. decembrim īstenot restrukturizācijas plānu, piedāvājot kreditoriem daļu no uzņēmuma akcijām un veikt izmaksas noteiktā laika posmā. Tomēr, “izplatoties nepatiesai un maldinošai informācijai no dažādām ieinteresētajām pusēm”, tika zaudēti lidmašīnu līgumi un klienti.
Vienlaikus viņš atzina, ka kopējās “SmartLynx Airlines” saistības pret vairāk nekā 700 kreditoriem ir aptuveni 238 miljonu eiro apmērā, no kuriem 170 miljoni eiro jeb aptuveni divas trešdaļas saistību ir pret iepriekšējo īpašnieku – “Avia Solutions Group”. Viņš skaidroja, ka tā ir nauda, ko iepriekšējais īpašnieks pēdējos gados ir ieguldījis uzņēmumā kā aizdevumu.
Viņš papildināja, ka Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētais administrēto nodokļu parāds vairāk nekā 522 000 eiro apmērā galvenokārt ir saistīts ar sociālajiem nodokļiem.
Demeņus skaidroja, ka tālāk maksātnespējas procesā kreditoru prasības tiks apmierinātas likumā paredzētajā secībā – darbinieki, valsts un tālāk pārējie kreditori prioritārā secībā. Viņš atzina, ka uzņēmumā joprojām ir aktīvi, tādēļ valsts budžets naudu atgūs.
Jautāts, kādu daļu no kreditoru prasījumiem uzņēmums varētu nosegt, viņš norādīja, ka nevēlas par to spekulēt, bet, tas būs jāvērtē administratoram pēc dažādiem aspektiem, ņemot vērtā tirgus, grāmatvedības un nominālo vērtību.
Vienlaikus viņš atzina, ka kompānija ir zaudējusi lidmašīnas un klientus, tādēļ tā maksātnespējas procesa laikā atgūties nespēs.
LETA jau ziņoja, ka Latvijā bāzētā aviokompānija “SmartLynx Airlines” no 24. novembra pārtraukusi uzņēmuma saimniecisko darbību. Vienlaikus uzņēmumā apliecināja, ka arī “SmartLynx Airlines Estonia” un “SmartLynx Airlines Malta” ir pārtraukušas komercdarbību, un visas trīs gaisa AOC apliecības ir apstādinātas.
Tāpat ziņots, ka šogad 22. oktobrī “SmartLynx Airlines” paziņoja, ka ir mainījušies uzņēmuma īpašnieki. Par “SmartLynx Airlines” īpašniekiem kļuva Demeņus (5%), kompānijas finanšu direktors Mindaugs Kazakevičs (5%) un Nīderlandē bāzēts specializēts investīciju fonds “Stichting Break Point Distressed Assets Management” (90%), kura patiesais labuma guvējs ir Kipras pilsonis Ilijs Iraklijs. Vienlaikus fonds “Stichting Break Point Distressed Assets Management” reģistrēts vien mēnesi iepriekš – šogad 22. septembrī, liecina informācija “companyinfo.nl” mājaslapā, kas atsaucas uz Nīderlandes tirdzniecības reģistru KVK.
“SmartLynx Airlines” vienīgais īpašnieks pirms tam bija SIA “Smart Aviation Holding”, kas pieder “Avia Solutions Group”, kuras patiesais labuma guvējs ir Ģedimins Žiemelis, liecina informācija “Firmas.lv”.
Savukārt dažas dienas vēlāk, 28. oktobrī, Rīgas rajona tiesa ierosināja “SmartLynx” tiesiskās aizsardzības procesa lietu.
Vienlaikus “SmartLynx Airlines Latvia” pārstāvji aģentūrai LETA noliedza, ka darbības pārtraukšana būtu iepriekš izdomāta shēma, jo iepriekšējo īpašnieku pārvaldībā “SmartLynx” uzņēmumos šajā un iepriekšējā gadā tika ieguldīti vairāk nekā 100 miljoni eiro. Savukārt jaunajiem īpašniekiem bijuši konkrēti attīstības plāni, kurus dažādu apsvērumu dēļ nav bijis iespējams realizēt.
“SmartLynx” pārstāve Agija Kola-Kanca aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, kopumā visās valstīs “SmartLynx” uzņēmumos strādāja aptuveni 400 darbinieku, tostarp dažādu profesiju pārstāvji, lielākoties aviācijas eksperti, tostarp aviācijas inženieri, lidojumu plānošanas speciālisti, kā arī atbalsta funkciju veicēji.
Tāpat Kola-Kanca minēja, ka pēdējā mēneša laikā “SmartLynx” strādā pie visu lidmašīnu atdošanas, tāpēc tehniski aviokompānijas flotē vairs nav neviens lidaparāts un tiek kārtota atlikusī dokumentācijas daļa.
“SmartLynx Airlines” pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 10,66 miljonus pasažieru, kas ir par 62,5% vairāk nekā 2023. gadā. Pērn “SmartLynx Airlines” veica kopumā 68 085 lidojumus, kas ir par 43,4% vairāk nekā gadu iepriekš, kad aviokompānija veica 47 495 lidojumus, savukārt pārvadāto kravu apmērs samazinājās par 6,8% un veidoja 31 872 tonnas.
Aviokompānijas flotē 2024. gada beigās bija 68 lidmašīnas, kas ir par vienu vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr šogad pavasarī aviokompānija paziņoja, ka lidmašīnu floti samazinās par 30%.
2023. gadā “SmartLynx Airlines” apgrozījums bija 339,027 miljoni eiro, bet peļņa – 11,089 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Savukārt “SmartLynx Airlines” koncerna apgrozījums bija 496,651 miljons eiro, bet peļņa – 22,774 miljoni eiro. Kompānijas 2024. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
“SmartLynx Airlines” reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir viens miljons eiro.