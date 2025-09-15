Ekrānuzņēmums no youtube.com

“2022. gada 24. februārī es nomiru!” Viens no Kremļa galvenajiem propagandistiem Solovjovs sniedza negaidīti atklātu interviju 5

Viens no Kremļa galvenajiem propagandistiem Vladimirs Solovjovs sniedza negaidīti atklātu interviju, kurā atzina, ka “SVO” viņam atņēmusi iepriekšējo dzīvi, raksta dialog.ua.

Viņš piedalījās raidījumā “Cilvēka liktenis” un tiešajā ēterā paziņoja, ka pilna mēroga karš pret Ukrainu ir iznīcinājis viņa plānus un sapņus.

Videoieraksts ir pieejams Telegram kanālā “Ukraina 365”.

Pēc viņa teiktā, pirms kara viņš iztēlojās nākotni mierīgu un pārdomātu, bet tagad viņš sevi uzskata par “kara vīru”.

“2022. gada 24. februārī es nomiru. Nomira vīrs, kurš bija mierīgs cilvēks – dzīvespriecīgs, apaļīgs, regulāri zaudēja svaru, kuram patika ceļot uz Itāliju, Ameriku, Angliju, kurš domāja, ka viss būs brīnišķīgi. Es pavisam citādi redzēju gaidāmās vecumdienas… Domāju, ka es sēdēšu, vērošu dabu, rakstīšu grāmatas, ēdīšu gardus ēdienu, bet nekā. Tas vīrs ir nomiris. Un piedzimis jauns cilvēks – kara vīrs… Tagad man ir dzīvespriecīgas vecumdienas!” sacīja Solovjovs.

Vērts atcerēties, ka sava atbalsta dēļ agresijai pret Ukrainu Solovjovs nonāca Rietumu sankciju pakļautībā. Starp tām ir arī greznas villas zaudēšana pie Itālijas Komo ezera, ko viņš iepriekš bija saucis par savu sapni.

