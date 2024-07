Publicitātes foto.

4 izplatītākie mīti par kāju tūsku vasarā: kāpēc “kājas ir kā bluķi” un kā ātri rast risinājumus? Ieteikt







Vasara ir laiks, kad daudzi saskaras ar kāju tūsku, kas var radīt ne tikai diskomfortu, bet arī bažas par savu veselības stāvokli. Kāju tūska ir izplatīta problēma, īpaši karstā laikā, un tā var rasties dažādu iemeslu dēļ. Lai gan šis termins ir zināms visiem tāpat kā izteikums “kājas kā bluķi”, apkārt cirkulē daudz mītu un nepareizu uzskatu, kas izplatās galvenokārt nepilnīgas informācijas dēļ, cilvēkiem meklējot vienkāršus un ātrus problēmu risinājumus. Lai tos kliedētu, “Euroaptieka” klīniskā farmaceite Ksenija Lukjanova skaidro portālam LA.LV populārākos mītus un dalās savos ieteikumos. Turpinājumā lasi par 4 izplatītakajiem mītiem un kā risināt kāju tūskas problēmu!

Reklāma Reklāma

Mīts Nr.1: Vasarā kājas uztūkst tikai tāpēc, ka ir karsts

Vasarā ir vairāk silto dienu nekā citās sezonās, tāpēc kāju tūska visbiežāk ir novērojama tieši siltajos mēnešos. Karstā laikā paplašinās asinsvadu sieniņas – izmainās asins plūsmas ritms un daudzums no kājām uz ķermeņa augšdaļu, veicinot kāju tūsku. “Euroaptieka” farmaceite Ksenija Lukjanova norāda, ka kāju tūska var liecināt par nopietnākām veselības problēmām, piemēram, sirds vai nieru mazspēju, paaugstinātu asinsspiedienu, nepietiekamu olbaltuma daudzumu asinīs, cukura diabētu vai vairogdziedzeru funkcijas traucējumiem. Ja rodas aizdomas par kādu no šīm veselības problēmām, obligāti ir jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. Tāpat kāju tūsku var izraisīt medikamenti, kurus cilvēks lieto, piemēram, hipertensijas medikamenti. To, kādas blakusparādības izraisa katrs medikaments, var izlasīt zāļu lietošanas instrukcijās.

Padoms: Lai mazinātu tūsku Ksenija Lukjanova iesaka pēdas noskalot vai izmērcēt aukstā ūdenī, kā arī uzņemt pietiekami daudz šķidrumu un nēsāt ērtus apavus, kas nekarsē kājas un nodrošina gaisa plūsmu. Atpūšoties kājas ir ieteicams pacelt augšā.