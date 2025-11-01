Foto. pexels.com/aboompics.com

Kāpēc no rīta mutē ir dīvaina garša un slikta elpa? Tam ir vairāki iemesli 0

LA.LV
21:44, 1. novembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Daudziem no mums rīti nesākas ar patīkamām sajūtām – mati sapinkojušies, seja saburzīta, un mutē jūtama nepatīkama garša. Kāpēc tā notiek, ja stundām ilgi neesam neko ēduši un pirms gulētiešanas iztīrījuši zobus?

Tam ir vairāki iemesli, tostarp siekalu daudzums, miega kvalitāte un deguna blakusdobumu stāvoklis. Šeit apskatīti galvenie cēloņi un padomi, kā no rīta justies svaigi kā puķei.

Kāpēc no rīta ir slikta elpa?

Miega laikā siekalu izdalīšanās samazinās, īpaši, ja guļat ar atvērtu muti vai elpojat caur to. Siekalu trūkums nozīmē, ka mute pati neattīrās, ļaujot vairoties baktērijām, kas rada nepatīkamu smaku, īpaši no mēles. Tas izraisa ne tikai nepatīkamu rīta elpu, bet arī rūgtenu garšu mutē.

