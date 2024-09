ABBA liek Trampam pārtraukt izmantot viņu mūziku kampaņā Ieteikt







Zviedru popgrupa ABBA pievienojas mākslinieku sarakstam, kuri aicina Donaldam Trampam neizmantot viņu mūziku ASV prezidenta amata kandidāta kampaņas pasākumos. Līdzīgus aicinājumus ir izteikuši arī Rolling Stones, REM, Selīna Diona un Toms Petijs, vēsta “DW”.

Grupas ierakstu kompānija “Universal Music” paziņojusi, ka ABBA dalībnieki ir lūguši ASV Republikāņu partijas prezidenta kandidātam Donaldam Trampam pārtraukt viņu mūzikas izmantošanu savos vēlēšanu pasākumos un noņemt jau esošos videoklipus, kuros šī mūzika tikusi izmantota.

“Universal Music” norādīja, ka mūzikas izmantošanai nav piešķirta oficiāla atļauja vai licence. Zviedru laikraksts “Svenska Dagbladet” ziņoja par videoklipiem, kuros grupas ABBA hiti, piemēram, “The Winner Takes It All,” “Money, Money, Money,” un “Dancing Queen,” tika atskaņoti Trampa pasākumā Minesotā 27. jūlijā.

Minesota ir pazīstama ar lielo zviedru izcelsmes iedzīvotāju skaitu, kas veido aptuveni 7% štata iedzīvotāju, kas ir lielākais īpatsvars ASV.

Grupa ABBA, kuras dalībnieki ir Agneta Feltskuga, Bjērns Ulveuss, Benni Andešons un Anni Frida Lingstade, ir viena no vispazīstamākajām zviedru kultūras eksportētājām un bija vadošā disko un popmūzikas grupa līdz tās izjukšanai 1982. gadā.

Aģentūra “Reuters” ziņo, ka grupas dalībnieki ir atteikušies sniegt plašākus komentārus, taču viņu pārstāvis apstiprināja, ka viņi pilnībā atbalsta ierakstu kompānijas paziņojumu.

Līdzīgi aicinājumi no mūziķiem, lai Trampa kampaņa neizmantotu viņu mūziku, ir bijuši visās trijās pēdējās ASV prezidenta vēlēšanu kampaņās. Šajā sarakstā ir arī tādi mākslinieki kā Bejonsē, Brūss Springstīns, grupas Creedence Clearwater Revival, Earth, Wind and Fire, Foo Fighters, Guns N’ Roses, Nīls Jangs, Ozijs Osborns, Šineida O’Konora, Rihanna, Village People un The White Stripes.